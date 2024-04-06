Bodrum'da 38 yıllık sahur geleneği devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1986 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile buluştu.

38 yıldır her Ramazan Ayında, Türkkuyusu Mahallesinde cami önünde düzenlenen sahur yemeği, Kadir Gecesi’nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Sahur yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, birim müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1986 yılından bu yana bu geleneğin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Ramazan Ayını geride bırakmak üzereyiz. Kadir Gecemize de eda ettik. 10 Nisan’da da Ramazan Bayramı’nı yine hep beraber karşılamış olacağız. Mutluluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.”

Başkan Mandalinci, emeği geçen herkese teşekkür ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

İftar Programlarına Yoğun İlgi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan Ayı boyunca her gün ayrı bir mahallede iftar sofrası kuruldu. 11 Mart Pazartesi günü Ortakent Pazar Yerinde başlayan iftar yemekleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü. İftar programlarına belediye başkanları, CHP ilçe örgütü, milletvekilleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri de katılım sağladı.