  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Akyarlar’a Yeni Belediye Kafe

Bodrum'da Akyarlar’a Yeni Belediye Kafe

Bodrum'da Akyarlar’a Yeni Belediye Kafe
Güncelleme:

Bodrum Belediye AŞ tarafından Bodrum’un birçok noktasında hizmet veren kafelere yenisi eklendi.

Uygun fiyat politikası ile vatandaşların ilgiyle gittiği Belediye AŞ’ye ait restoran ve kafelerin sayısı, vatandaşlardan gelen talepler üzerine artıyor. Son olarak Akyarlar Mahallesinde hizmet vermeye başlayan kafe, bölge halkının uğrak noktası oldu.

Kafeye gelen vatandaşlar, kafenin açılmasıyla birlikte bölgenin çehresinin de hemen değiştiğini belirterek Başkan Aras ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken verilen hizmetten de memnuniyetlerini dile getirdi.

“Akyarlar’ın buna çok ihtiyacı vardı”

Akyarlar’da ikamet eden Serdar Kurtuluş, “Her şeyden önce çok memnunuz çünkü Akyarlar’ın buna çok ihtiyacı vardı. Burada kış nüfusu az değil, yazdan çok kışı da önemsiyoruz biz, burada yaşadığımız için. Diğer beldelerde de açıldığını duyduğumda çok memnun olmuştum. Hizmetten de çok mutluyum.” dedi.

“İşletme sayısı 51’e yükseldi”

Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü Levent Öcal, Bodrum halkı başta olmak üzere ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin de belediye kafe ve restoranlarından çok memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“2019 yılında 12 olan işletme sayımız bugün 51’e yükseldi. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği kafe ve restoranlarımızın dışında yine Bodrum halkı tarafından ilgiyle karşılanan kreşlerimiz, otoparklarımız ve yat yanaşma tesislerimiz ile Bodrum halkına ve gelen misafirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni açılan Akyarlar Kafemiz de bunlardan biri. 140 kişi kapasiteye kadar hizmet verebilecek.”

                      

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi 2024 fitre bedeli ne kadar ? 2024 fitre bedeli ne kadar ? Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi