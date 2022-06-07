Bodrum'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Bodrum Belediyesi ve Milas Belediyesi iş birliğiyle Çökertme Mahallesi’nde deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Bu yıl 8.si gerçekleştirilen ve Bodrum’un her sahil şeridinde yapılan deniz temizliğinin Çökertme ayağı Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile Bodrum Belediyesi bünyesindeki gönüllü dalgıçlar katıldı. Milas Yörük Obaları Kültür Derneği ekipleri de etkinliğe katılarak Çökertme sahilinde halk oyunları gösterisi sergiledi.

Etkinikte denizden metal, plastik, lastik, ahşap, cam, tekstil, pil, porselen, kâğıt olmak üzere 181,77 kg atık çıkarıldı. Bodrum Tepecik Demir Topal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de etkinliğe kıyı temizliği yaparak katkıda bulundu.

Çevre Günü’ne Özel Sualtı Sergi Gezisi

Bodrum Deniz Müzesi, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü iş birliği ile başlatılmış olan sualtı sergisi Blue Exile Art Project (BEAP), Çevre Günü Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi’nin ücretsiz etkinliğiyle halkla buluşuyor.

Karaada Kaçakçı Koyu’nda bulunan su altı sergisine Kumbahçe, Halikarnas İskelesi önünden özel tekne kalkacak ve 50 kişilik kontenjanın olduğu ücretsiz dalış ekinliği gerçekleştirilecek.

Kumbahçe de Temizlenecek

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince 8 Haziran Çarşamba günü Kumbahçe Mahallesi sahilinde ve denizinde gerçekleşecek olan temizlik etkinliği, saat 10.00’da Bodrum Kalesi’nden başlayarak Bodrum merkezde farklı noktalardan devam edecek. Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik ve Polis Dalış Ekibi’nin katılacağı temizlik etkinliği, Kumbahçe Paşa Tarlasında son bulacak.

Etkinlik Barış Meydanında Sürecek

Bodrum Belediyesi tarafından gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için farkındalığı artırmak maksadıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 8 Haziran Çarşamba günü çeşitli okulların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla saat 18.30’da Bodrum Milta Marina’dan Barış (İskele) Meydanı’na kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Barış Meydanı’nda devam edecek etkinlikler kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, çevre temizliği ile ilgili farkındalık yarışmalarının ödül töreni, sanatsal sergiler, çevre temalı atölye stantları, defileler, dans gösterisi ve konser 18.30-22.30 saatleri arasında vatandaşlara sunulacak.