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Bodrum'da Dünya Dans Günü kutlaması

Bodrum'da Dünya Dans Günü kutlaması

29 Nisan Dünya Dans Günü Şenliği’nin 23.sü bu yıl, Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kalesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklığında Bodrum Dans Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyon 19.00’da başlayacak ve 3,5 saat sürecek. 

Bodrum Yarımadası’nda faaliyet gösteren dans gruplarının halk oyunlarından baleye, Flamenko’dan sirtakiye kadar 33 farklı dans gösterisinin sunulacağı gösterilere 419 dansçı katılacak. 

29 Nisan 2022 Cuma akşamı ücretsiz giriş ile Bodrumlu dansçılarımızı izleyebileceğiniz “Dünya Dans Günü” kutlamalarına tüm halkımız davetlidir.

Etiketler bodrum belediyesi
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