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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı

Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı
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Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Arda Turan’ın yeni durağı Shakhtar Donetsk oldu. Genç teknik adam, Ukrayna ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk’ten 'Hoş geldin Arda Turan' başlığıyla yapılan açıklamada, “38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39’uncu teknik direktör olacak” ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA

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Etiketler Shakhtar Donetsk arda turan ukrayna teknik direktör
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