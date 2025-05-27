  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi!

Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi!

Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi!
Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili televizyon kanallarına yönelik ilk cezayı Sözcü TV'ye verdi. 'ndan ceza yağdı. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltında alındıktan sonra görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ile ilgili yayınları nedeniyle Sözcü TV'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu  işlediği gerekçesiyle kanala 10 günlük yayın durdurma cezası vermişti.

RTÜK'ün 10 günlük ekran karartma cezası bugün Sözcü TV'ye tebliğ edildi.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği söz konusu 10 gün yayın durdurma cezası, lisans iptalinden önceki en ağır ceza.

RTÜK'ün 10 gün ekran karartma cezası 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek ve Sözcü TV 1 Haziran günü itibariyle 10 günlüğüne kararacak.

Ceza süresince yani 10 gün boyunca Sözcü TV ekranları karartılacak ve ekranda yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK'ün karar metni yer alacak.

10 gün boyunca 7/24 karartılacak ve yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK'ün karar metni yansıtılacak.

Kurul, aynı gerekçeyle Halk TV'deki "Gündem Özel" ve Tele 1'deki "Haber 13" programları için de 5 kez program durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası vermiş, NOW TV'deki "Orta Sayfa" isimli programdaki yorumlar nedeniyle de NOW TV'ye de yüzde 2 idari para cezası vermişti.

 

 

text-ad
Etiketler RTÜK sözcü tv szc tv ekran karatma ekran karatma cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te saç baş yolduran canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert'te saç baş yolduran canlı yayın 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu Borsa İstanbul'da umduğunu bulamayan Gülben Ergen isyan etti Borsa İstanbul'da umduğunu bulamayan Gülben Ergen isyan etti Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Adile Naşit'in filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu da belli oldu Adile Naşit'in filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu da belli oldu Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı
Tam 12 kuyumcuya sahte altın satan seri dolandırıcı kadın kamerada! Tam 12 kuyumcuya sahte altın satan seri dolandırıcı kadın kamerada! Son şampiyon Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu! Son şampiyon Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Merkez Bankası'ndan Papara kararı Merkez Bankası'ndan Papara kararı CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı Tek ısırıkla öldürüyor! Türkiye'nin en zehirli yılanıyla burun buruna geldi Tek ısırıkla öldürüyor! Türkiye'nin en zehirli yılanıyla burun buruna geldi