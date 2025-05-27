Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili televizyon kanallarına yönelik ilk cezayı Sözcü TV'ye verdi. 'ndan ceza yağdı. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltında alındıktan sonra görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ile ilgili yayınları nedeniyle Sözcü TV'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu işlediği gerekçesiyle kanala 10 günlük yayın durdurma cezası vermişti.

RTÜK'ün 10 günlük ekran karartma cezası bugün Sözcü TV'ye tebliğ edildi.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği söz konusu 10 gün yayın durdurma cezası, lisans iptalinden önceki en ağır ceza.

RTÜK'ün 10 gün ekran karartma cezası 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek ve Sözcü TV 1 Haziran günü itibariyle 10 günlüğüne kararacak.

Ceza süresince yani 10 gün boyunca Sözcü TV ekranları karartılacak ve ekranda yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK'ün karar metni yer alacak.

10 gün boyunca 7/24 karartılacak ve yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK'ün karar metni yansıtılacak.

Kurul, aynı gerekçeyle Halk TV'deki "Gündem Özel" ve Tele 1'deki "Haber 13" programları için de 5 kez program durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası vermiş, NOW TV'deki "Orta Sayfa" isimli programdaki yorumlar nedeniyle de NOW TV'ye de yüzde 2 idari para cezası vermişti.



