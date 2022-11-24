Bodrum`da Gastronomi Merkezi ve Akademisi Kuruluyor

Bodrum Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve Bodrum Belediyesi Gıda Eğitim AŞ iş birliğinde Bodrum’da yapılması planlanan Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi’nin İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla Trafo Bodrum Kafe’de gerçekleşti.

Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi Protokolü İmza Töreni’ne Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkent Üniversitesi Güzel sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Turgut ile Öğretim Görevlisi Hakan Özler, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Akbaş, İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Gıda Eğitim AŞ Müdürü Faruk Ulusoy, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.





Bodrum’un yemek kültürünü araştırarak eğitimler verilecek olan Gastronomi Akademisi’nde ayrıca turizm sektöründe nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik de hizmet verilecek. Önümüzdeki günlerde, Bodrum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Gastronomi Akademisi’nin projesi hazırlanarak halka sunulacak.



Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi Protokol İmza Töreni’nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, akademinin karar sürecinden bahsederek şunları söyledi:





“Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal’ı iki yıl önce ziyaret ettiğimizde kendisine, Başkent Üniversite’miz ile birlikte Bodrum’da bir proje yapmayı önermiştik. Kendisi de kabul etti. Değerli hocalarımıza görev verdi. Daha sonrasında yaptığımız çalışmalarla, karşılıklı toplantılarla öncelikle Bodrum’un gastronomisini çalışmayı düşündük. Bunun üzerine bilimsel bir çalışma yapıldı. Değerli Hakan hocam bu tez çalışmasını bitirdi. Şimdi de elimize çok önemli bir belge olarak bu çalışmayı aldık. Aynı zamanda bunu kitaba çevirdik ve bunu da tüm gastronomi dünyasına ulaştırmayı düşünüyoruz. Bodrum’un tanıtımı açısından çok değerli. Bu çalışma bizlerin kültürünü de gelecek nesillere taşıması açısından yazılı bir belge haline gelmiş oldu.”





Başkan Aras, “Gastronomi, önemli bir turizm enstrümanıdır”





Başkan Aras, konuşmasında bölgenin endemik bitkilerinden, deniz ürünleri kültüründen de bahsederek Bodrum’un gastronomisinin aynı zamanda önemli bir turizm enstrümanı olduğunu söyledi. Bu sebeple bölge gastronomisinin akademik açıdan çalışılmasının gerekliliğine vurgu yaparken şunlara değindi:





“Bu sektörde ihtiyaç yetişmiş insan gücü. Bu kuracağımız akademide Başkent Üniversitesi’nin imzasıyla hizmet sektörünün, turizm sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş elemanı hazırlayacağız. Ve bu sektörlerin hizmetine vereceğiz. Burası hem bir araştırma merkezi olacak hem de eğitim merkezi olacak. Aynı zamanda da yurt içinden yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz ve Bodrum’a ait gastronomi kültürünün tanıtılacağı bir tanıtım odağı olacak burası.”





Gastronomi merkezinin kurulacağı yer ile ilgili bilgiler de veren Başkan Ahmet Aras, Müsgebi Düğün ve Etkinlik Merkezi’nin bulunduğu yeri seçtiklerini ifade etti. Düğün salonu olarak devam edecek olan yerin aynı zamanda da bir akademi merkezi olarak da faaliyetini sürdüreceği bilgisini verdi.





Bodrum Yemek Kültürü Kitap çalışmasını yapan Öğretim Görevlisi Hakan Özler ise yaptığı konuşmada burada bulunmaktan onur duyduklarını ifade etti. Özler, iki yıl önce başlanan bu güzel yolculuğu en sonunda güzel bir kitapla bitirmiş bulunduklarını belirterek şunları söyledi:





“Üniversitemizin Kurucusu ve Rektörümüz Sayın Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan talepleri doğrultusunda Bodrum’da kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin araştırılması, yeniden gündeme getirilmesi, bir reçete çıkarılması için bir çalışma talebi gelmişti. Çalışmayı yürütürken BOTAV’ın üyelerinden ve bütün STK’lardan destek gördük. Yaptığımız çalışmada yöresel yemeklere hâkim 100’e yakın kişi ile görüştük. Anketler yaptık. 87 reçeteye ulaşabildik. Bodrum yemekleri literatürde hak ettiği yeri alacaktır. Bu çalışmaya destek veren başta Belediye Başkanımıza ve bütün STK’lara teşekkürlerimi sunuyorum.”





Turgut, “Yayının tüm haklarını Bodrum Belediyesi’ne armağan ettik.”





Prof. Dr. Hakan Turgut toplantıda yaptığı konuşmada bu çalışma için imkân sağlayan herkese teşekkür etti. Kitabın bir tez, bilimsel bir araştırma olduğunun altını çizen Turgut, kitabın bir tez jürisi tarafından onaylandığını ve bilimsel bir yayın olarak kabul edildiğini söyledi. Hakan Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Biz akademisyenler olarak aslında yayınlarımıza çok sahip çıkarız ve çeşitli mecralarda yayınlanmasını talep ederiz. Ama belediyemizin bize sağladığı hizmetlerin bir karşılığı olarak Sayın Hakan Bey’le birlikte bu yayının tüm haklarını Bodrum Belediyesi’ne armağan ettik. İnşallah bu kitap tüm Türkiye’ye yayılır. Türkiye’de şu an 118 tane Gastronomi Bölümü var. Bu gastronomi bölümleriyle paylaşılarak tüm ülkeye yayılmasının Bodrum’un tanıtılması adına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Eğer Başkanım da uygun görürse kitaba bir imzasını rica ediyoruz ve bunun takdimini talep ediyoruz.”





Bugün ikinci önemli bir olayın olduğunu belirten Hakan Turgut, “Bodrum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan, büyük bir proje olan Bodrum Gastronomi Merkezi’nin bir parçası olarak Bodrum Gastronomi Akademisi’nin protokol imza töreni için toplanmış bulunuyoruz. Müsgebi bölgesinde yaklaşık 6200 parsel alanına sahip bir aland,a Bodrum Gastronomi Merkezi inşa edilecek. Hedefimiz, 2024’ün başı. Bu alanda 2800 metrekare kapalı alanımız olacak. Bunlardan 1700 metrekaresi Bodrum Gastronomi İşletmeleri’ne ait halka hizmet edecek çeşitli sosyal imkanları olan kapalı ve açık düğün salonları restoranları olan, yöresel ürünlerin satılabileceği dükkanları olan bir Bodrum Gastronomi İşletmeleri Bölümü bizim Başkent Üniversitesi sorumluluğunda olan ve bize tahsis edilen 1100 metrekarelik alanda Bodrum Gastronomi Akademisi’ni inşa edeceğiz.” dedi.





Toplantı sonunda Bodrum Başkent Gastronomi Akademisi Protokolü İmza Töreni gerçekleşti. Başkent Üniversitesi’nin ve Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan Bodrum Yemek Kültürü Kitabını imzalayan Başkan Aras, Prof. Dr. Hakan Turgut ve Öğretim Görevlisi Hakan Özler’e Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın mozaikten yapılmış bir tablosunu hediye etti.