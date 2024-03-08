Bodrumlular hafta sonu etkinliğe doyacak

Bodrum Belediyesi destekleriyle yapılacak etkinliklerle Bodrumlular, hafta sonu keyifli saatler geçirecek.

Bodrum Belediyesi destekleriyle 8-9 ve 10 Mart’ta farklı etkinliklerde Bodrumlular bir araya gelecek. Vatandaşlar, 8 Mart Cuma günü “Kadın ne ister?” oyununda keyifli saatler geçirirken 9 Mart Cumartesi günü geleneksel deve güreşi gerçekleşecek. Aynı gün Bodrum 5. Acı Ot Festivali ise vatandaşlara farklı lezzetler sunacak. 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı ise sporseverlere heyecan dolu saatler yaşatacak.

Belediyeden Kadınlar Gününe Özel İnteraktif Oyun

Bodrum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel “Kadın Ne İster” oyunu Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde saat 20.00’de sergilenecek.

Deve Güreşi Festivali 9 Mart’ta

Bodrumda geleneksel hale gelen Deve Güreşi Festivali, 8 Mart Cuma günü 13.00’te Bodrum Merkez Eski Otogar ve Milta Bodrum Marina arası düzenlenecek kortej yürüyüşü ardından 9 Mart Cumartesi sabah 10.00’da Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında gerçekleşecek.

Bodrum’un Lezzet Festivali

Bodrum mutfağının benzersiz lezzetleri, 9 Mart Cumartesi ve 10 Mart Pazar günü Ortakent Köyiçi Mevkiinde gerçekleşecek.

9 Mart Cumartesi günü 10.30’da Festival Ofisi önünden Bodrum bandosu ile kortej yürüyüşü başlayacak. Halk oyunu gösterilerinin ardından başlayacak festival, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festival, müzik ve eğlenceyi bir araya getirirken ünlü şeflerin yöresel mutfak sanatını sergilediği atölye çalışmaları ise katılımcıları bilgilendirerek eğlendirecek.

4. Granfondo Bisiklet Yarışı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenen 4. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Binden fazla sporcunun katılımı ile Bodrum şehir merkezinden verilen startla başlayacak Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışının uzun parkuru saat 08.00’de, kısa parkuru 08.20’de başlayacak.

Granfondo için Kapatılacak Yollar

10 Mart Pazar günü 07.30 ile 13.00 arası trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

07.30 ile 10.30 arası Bodrum Milas yolu istikameti Güvercinlik- Mumcular yol ayrımına kadar olan bölüm, 07.00 ile 13.00 arası Bodrum Hasan Reşat Öncü Caddesini Kıbrıs Şehitleri Caddesine bağlayan kavşak (Bodrum-Milas Yolu Kızılağaç yol ayrımına kadar olan bölüm); 07.30-13.00 saatleri arası Güvercinlik-Mumcular- Bahçeyakası-Kuzyaka-Kısırlar- Beyciler-Mumcular- Pınarlıbelen-Çamlık-Yalı-Eski Bodrum Yolu-Bodrum istikameti trafiğe kapalı olacak.

Bodrum-Milas Karayolunda ise trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Vatandaşların gün içinde sıkıntı yaşamaması için belirtilen saatlere dikkat etmeleri önemle duyurulur.