Bodrum’un gururu hentbolcular Kaymakam ve Belediye Başkanı ile buluştu

Kaymakam Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sezonun çifte kupalı şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de düzenlenen kahvaltı organizasyonuna Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, kulüp yöneticileri, teknik heyet, hentbol takımı oyuncuları ile basın mensupları katıldı.

Kahvaltıda takımın başarılarından ve hedeflerinden konuşulurken Kulüp Başkanı Mehmet Esen, çok gururlu ve çok mutlu olduklarını ifade ettiği konuşmasında şunlara değindi:

“Kulüp olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında Bodrum’a 2 kupa kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kupaları kazanmak için emek harcayan başta sporcularımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. 3 Ekim günü güzel bir kura çekerek Avrupa Kupasında ülkemizi layıkıyla temsil etmeyi hedefliyoruz. Vermiş oldukları desteklerden dolayı kaymakamımıza, başkanımıza, sponsorlarımıza ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Yalıkavak Hentbol takımının Bodrum’u her zaman gururlandırmaya devam ettiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda Türkiye Kupamız ve Süper Kupamız burada. Cumhuriyetin 100. yılında bu iki kupayı Bodrum’a getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Geçen gün Avrupa kupasında üst üste 2 maç oynayıp ilk maçı kaybetmelerine rağmen ikinci maçta farklı galip gelerek tur atlamaları bizi ayrıca gururlandırdı. Yalıkavak, Avrupa’daki son 32 takım arasına girdi. Bu çok önemli bir başarı, sizleri kutluyoruz. Bir belde takımının bu başarılara imza atması gerçekten büyük bir gayrettir.”

Bodrum’un sporda bir kalkınma halinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras şöyle devam etti:

“Futbol, basketbol, hentbol ve voleybol takımlarımız profesyonel liglerde yollarına devam ediyorlar. Basketbol takımımız Çağdaş Bodrumspor Süper Ligde mücadelesini sürdürecek. Çok yakında Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları var. 50 ila 80 ülke arasından yaklaşık 500 sporcunun katılımı bekleniyor. Bu güzel denizimizde 6-12 yaş aralığından çocuklar yelken yarışı gerçekleştiriyorlar. Yine The Bodrum Cup, Bodrum Yarı Maratonu ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bireysel ve takım sporlarında tüm arkadaşlarımız bizleri hep gururlandırıyorlar. Ben, bu gayretler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençliğe ve spora olan desteğimiz her zaman devam edecek.”

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum’un sporun her alanında ilerlediğini söyleyerek, “Hentbolda kupalar kazanıyorsunuz, Süper Ligde mücadele veriyorsunuz. Basketbol ve futbolda da aynı şekilde iyi yerlerdeyiz. Pazar günkü maçta kızlarımız bizleri çok gururlandırdı. Altyapıdan yetişen küçük kızlarımızı da maçlarda görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bodrum her türlü sporda artık var ve var olmaya da en iyi şekilde devam edecektir. Biz de kaymakamlık olarak her zaman destekçileri olacağız.” dedi.

Kahvaltının ardından Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’i makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Mustafa Çit’e ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’a forma hediye edildi.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında hem HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nı hem de 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

Bodrum’u Türkiye’de ve Avrupa’da gururla temsil eden takım, geçtiğimiz günlerde EHF Kadınlar Avrupa Kupası mücadelesinde Portekiz’in ADA Sao Pedro do Sul takımını eleyerek son 32’ye kaldı. Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı, her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor.