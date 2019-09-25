Boğazda edebiyat coşkusu başladı

Tüm İstanbullular'ın da yakından takip ettiği Sarıyer Edebiyat Günleri'nin 8'incisi başladı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen edebiyatseverler etkinliğin yapıldığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'na akın etti. Sanatın her dalından öne çıkan usta isimlerin edebiyatseverlerle buluştuğu etkinliğin ilk gününde Canan Tan, Özge Özberk, Sevinç Erbulak, Işık Öğütçü, Nebil Özgentük, Aydın Ilgaz ve birçok ünlü isim sevenleriyle bir araya geldi. Boğaz kıyısında 5 gün boyunca sürecek etkinliğin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı.

ŞİİR EŞLİĞİNDE BOĞAZ TURU

Edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimleri ve usta kalemlerinin Sarıyer halkıyla buluşacağı 5 günlük program boğazda ‘Şiir Teknesi’ ile başladı. ‘Şiir Teknesi’ nin ilk konuğu Kafa Dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı oldu. Ünlü isim, boğaz sularında seyir halindeyken edebiyatseverlere müzik eşliğinde keyifli anlar yaşattı. Şiir Teknesi'ne binerek boğaza açılan yüzlerce öğrenci, şiir dinletisi sonrası Haydar Aliyev Parkı'nda bando ekibi tarafından karşılanarak ‘8. Edebiyat Günleri'ni resmen başlattı. Kadıköy ve Beşiktaş’tan kalkan Şiir Hatları teknesi de Grup Yol’a Düş’ün müzik dinletisiyle edebiyatseverleri alana taşıdı.

EDEBİYATTAN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Edebiyatın uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Genç şöyle konuştu: “Sarıyer’de dizeler, kelimeler, notalar, ezgiler eşliğinde, heyecanla ve umutla çıktığımız edebiyat yolculuğunun sekizinci durağında birlikte olmaktan çok mutluyum. Edebiyat bizim yerel yönetim anlayışımız ile öyle güzel örtüşüyor ki, vazgeçmemiz mümkün olamaz. Şiir teknesi, konserler, imza günleri ile dolu dolu edebiyat coşkusu ile geçecek 5 gün bizi bekliyor.”

KÜÇÜK İSKENDER ANILDI

Başkan Genç konuşmasını, “Edebiyat günleri coşkusunu yaşayacağız ama bu yıl bir yanımız eksik. Geçtiğimiz yıllarda şiirleriyle bize eşlik eden sevgili küçük İskender maalesef aramızdan ayrıldı. Bu yıl da bizimle olacaktı. Burada buluşacak, dizeleri yine Boğaz’ın serin sularına okuyacaktık, martılara sözümüz vardı ama olmadı. Belki fiziki olarak burada değil ama inanıyorum o bizi bir yerlerden mutlaka izliyordur. Koca bir alkış gönderelim mi kendisine ve bütün kaybettiklerimize. Buradan selam olsun” sözleriyle noktaladı.

USTA İSİMLER SÖYLEŞİDE BULUŞTU

Etkinliğin ilk gününde edebiyat coşkusu usta yazar Canan Tan’ın ‘Laf Lafı Açıyor’ söyleşisiyle devam etti. Yeni çıkacak kitabı hakkında bilgiler veren Tan, izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Program, usta oyuncular Özge Özberk ve Sevinç Erbulak’ın ‘Tiyatro ve Edebiyat’ söyleşisiyle son buldu.

OKURLARIYLA BULUŞTULAR

Etkinlikte; Nebil Özgentürk, Aydın Ilgaz, Işık Öğütçü, Hale Caneroğlu, İpek Çalışlar, Mehmet Çağçağ, C. Hakkı Zariç, İbrahim Balcı, Seçim Seziş, Ali Avcu, Halil Açıkgöz, Mehmet Emin Güneş, Hüseyin Tunçer, Fatma İldige, Nermin Karahan, Semra Aydın Avşar, Şenol Ceviz, Selim Cihanoğlu, Hasan Aydın, İlhan Akçınar, Alp Arslan, Esat Korkmaz, Yeşim Değer, Turan Akıncı, Bahri Vardarlar, Betül İstanbullu, İsa Altun, Ahmet Nabi Kızmaz, Yaşar İliksiz, Yekta Aydın, Murat Bulut, Fatih Kök, Füsun Çetinel, Özlen Çopuroğlu, İlkay Marangoz ve Fatma Burçak kitaplarını sevenleri için imzaladı.