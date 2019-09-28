Boğaz'da edebiyat devam ediyor

Usta isimlere ev sahipliği yapan 8. Sarıyer Edebiyat Günleri dolu dolu programıyla devam ediyor. İstanbulluların akın ettiği etkinliğin dördüncü günü Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın konuşmacı olduğu “Hayat ve Oyunculuk” isimli söyleşiyle başladı. Sarıyer Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden oyuncular, kendi hayatlarından kesitlerle oyunculuk ve edebiyat arasındaki ilişkiyi anlattı. Söyleşide konuşan oyuncu Can Yılmaz, “Hiçbir zaman hedeflerinizden vazgeçmeyin” dedi. Zafer Algöz ise, tiyatronun ve oyunculuğun benimsenmesi açısından çocuk tiyatrolarının çok önemli olduğuna değindi. İzleyicilerin kahkahaya boğulduğu söyleşinin ardından sahneye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ünlü oyunculara teşekkür etti. Program gazeteci – yazar Zeynep Oral’ın “O Güzel ve Büyülü İnsanlar” söyleşisinin ardından Şükrü Erbaş’ın şiirleriyle renklenen Şiir Teknesi ile son buldu.

ÇOCUKLARIN YALVAÇ ABİSİ SARIYER’DE

Sarıyer Edebiyat Günleri özellikle çocuk edebiyatı alanında önemli yapıtlar veren Yalvaç Uralı’da ağırladı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Yalvaç Ural kitaplarını minik hayranları için imzaladı. Etkinlikte ayrıca; Zeynep Oral, Şükrü Erbaş, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Sinan Akyüz, Büşra Sanay, Hulki Cevizoğlu, Hüseyin Avni Danyal, İhsan Eliaçık, Hüseyin Avni Dede, Halil Genç, Gönül Sımpson ve birçok usta isim sevenleriyle buluştu.

ŞİİR HATLARI İSTANBULLULARI BULUŞTURUYOR

Edebiyatseverleri şiir ve müzik eşliğinde Boğaz turuyla yeşil ve mavinin buluştuğu Sarıyer Edebiyat Günleri’ne taşıyan Şiir Teknesi, Kadıköy ve Beşiktaş’tan aldığı misafirleri etkinliğin gerçekleştiği Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na getirdi. Grup Yol’a Düş’ün şarkıları eşliğinde etkinlik alanına gelen konuklar edebiyat coşkusuna ortak oldu.