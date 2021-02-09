Boğaz'da şarkılar sevgi için söylenecek

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Sarıyer’de Sevgililer Günü bu yıl boğazda müzik ile kutlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı etkinlikler 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. 16 sokak sanatçısı, bu özel günde Sarıyerlilere müzik ziyafeti yaşatacak. Gün boyunca sahil hattında birbirinden farklı tarzda şarkılar seslendirecek müzisyenler 8 bölgede Sarıyerlilere eşlik edecek. Yine aynı gün Dünya Radyo Günleri kapsamında farklı konukların katılımı ile gerçekleşecek radyo programları da 09.00 / 24.00 saatleri arasında canlı olarak Sarıyer’den yayınlanacak. Bütün şarkıların sevgi için söyleneceği Sarıyer’de müzik noktalarının yanına birbirini seven herkesin fotoğraf çekilmeleri için de bir pano ve Kefeliköy’de ışıklı fotoğraf çekme alanı oluşturulacak. Etkinlikler ayrıca Medya 24 TV youtube kanalından ve Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak izlenebilecek.
Boğazda Müzik:
Tarih: 12 Şubat 2021 Cuma
Saat: 09.00 / 18.00
Yerler:
Sarıyer Merkez - Anıt Önü
Büyükdere - Ali Yılmaz Balıkçılar Parkı
Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı
Tarabya - Dr. Sadık Ahmet Parkı
Yeniköy - Park içi
İstinye - İdo Önü
Emirgan - Sütiş Karşısı
Hisarüstü - Restaurantlar karşısı
Canlı Yayın Yapacak Radyolar:
Saat: 09:00 / 11:00 - Radyo K - Murat Show
Saat: 11:00 / 13:00 - Star Artı FM - Bilo Show
Saat: 13:00 / 15:00 - Medya FM - Akif Özcan
Saat: 15:00 / 16:00 - Cem Radyo - Özlem Sitoci
Saat: 16:00 / 18:00 - Radyo Alaturka - Beyza Koç
Saat: 18:00 / 20:00 - Tatlıses Radyo
Saat: 20.00 / 22.00 Radyo 34 - Emrah Üstündağ
Saat: 22.00 / 24.00 Radyo D - Bulutla Parçalı Bulutlu
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