Boğaz'da şarkılar sevgi için söylenecek

Sarıyer’de Sevgililer Günü bu yıl boğazda müzik ile kutlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı etkinlikler 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. 16 sokak sanatçısı, bu özel günde Sarıyerlilere müzik ziyafeti yaşatacak. Gün boyunca sahil hattında birbirinden farklı tarzda şarkılar seslendirecek müzisyenler 8 bölgede Sarıyerlilere eşlik edecek. Yine aynı gün Dünya Radyo Günleri kapsamında farklı konukların katılımı ile gerçekleşecek radyo programları da 09.00 / 24.00 saatleri arasında canlı olarak Sarıyer’den yayınlanacak. Bütün şarkıların sevgi için söyleneceği Sarıyer’de müzik noktalarının yanına birbirini seven herkesin fotoğraf çekilmeleri için de bir pano ve Kefeliköy’de ışıklı fotoğraf çekme alanı oluşturulacak. Etkinlikler ayrıca Medya 24 TV youtube kanalından ve Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak izlenebilecek.

Boğazda Müzik:

Tarih: 12 Şubat 2021 Cuma

Saat: 09.00 / 18.00

Yerler:

Sarıyer Merkez - Anıt Önü

Büyükdere - Ali Yılmaz Balıkçılar Parkı

Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı

Tarabya - Dr. Sadık Ahmet Parkı

Yeniköy - Park içi

İstinye - İdo Önü

Emirgan - Sütiş Karşısı

Hisarüstü - Restaurantlar karşısı

Canlı Yayın Yapacak Radyolar:

Saat: 09:00 / 11:00 - Radyo K - Murat Show

Saat: 11:00 / 13:00 - Star Artı FM - Bilo Show

Saat: 13:00 / 15:00 - Medya FM - Akif Özcan

Saat: 15:00 / 16:00 - Cem Radyo - Özlem Sitoci

Saat: 16:00 / 18:00 - Radyo Alaturka - Beyza Koç

Saat: 18:00 / 20:00 - Tatlıses Radyo

Saat: 20.00 / 22.00 Radyo 34 - Emrah Üstündağ

Saat: 22.00 / 24.00 Radyo D - Bulutla Parçalı Bulutlu