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BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, gece 03.00'de Alex heykelinin yanına pankart astı. Sabur, “1 Nisan’da boğanın yanına bayrağımızı dikeceğiz” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin ile birlikte Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Yoğurtçu Parkı'ndaki heykelinin yanına pankartını asan Sabur, "Bugün Alex heykelinin önünde bu pankartımızı asıyoruz ve gecenin saat 3'ünde Kadıköy'ü donatıyoruz. Nasıl ki 1 Nisan günü şaka yapmayıp boğa heykelinin üzerine bu BTP bayrağını dikeceğiz, işte bugün onun provasını yapıyoruz" dedi.

BTP Genel Başkan Yardıcısı İsmail Çetin ise, "Kadıköy için, Kadıköylü ve Atatürkçü Nurcan Başkan geliyor. Önüne Alex'i, yan tarafına Fenerbahçe Stadı'nı, arkasına da Lefter'i aldı. Kadıköy için geliyor" diye konuştu.

Etiketler btp Nurcan Sabur kadıköy belediyesi boğa heykeli
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