BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti

Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim şarkısı olarak kullandığı “Nurcanım” şarkısı ile BTP standı önünde horon tepti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kadıköy Çarşısında kurulan BTP seçim standında vatnadaşlarla buluşan Nurcan Sabur, çalan 'Nurcanım" şarkısı ile horon tepti.

Sabur ve BTP'lilerin horon tepmesi çevredeki vatadandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Bazı gençlerin de müziğin ritmi ile dans ettikleri görüldü.