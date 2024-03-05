  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti

BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti

Güncelleme:

Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim şarkısı olarak kullandığı “Nurcanım” şarkısı ile BTP standı önünde horon tepti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim çalışmalarına devam ediyor. 

Kadıköy Çarşısında kurulan BTP seçim standında vatnadaşlarla buluşan Nurcan Sabur, çalan 'Nurcanım" şarkısı ile horon tepti.

Sabur ve BTP'lilerin horon tepmesi çevredeki vatadandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. 

Bazı gençlerin de müziğin ritmi ile dans ettikleri görüldü. 

Etiketler btp nurcan batur nurcanım bağımsız türkiye partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü