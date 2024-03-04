Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey'den fay hattı uyarısı: Hesabını kim verecek?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Now Haber canlı yayınında deprem ve yanlış yapılaşma konusuna dikkat çekerek, ''Bursa’da 2 tane kamu tesisinin arasından 95 kilometrelik fay hattı geçiyor. Allah korusun, binlerce insan bunların içindeyken deprem olursa bunun sorumlusu kim olacak?’'' dedi.

Now Haber ekranlarında canlı yayınlanan ‘’İlker Karagöz ile Çalar Saat’’ programının bugünkü konuğu CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oldu. ‘’Umutlu ve mutlu çocuklar için kenti yeniden inşa edeceğiz’’ diyerek vaatlerinden ve projelerinden bahseden Mustafa Bozbey, Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Park Stadyumu ile yeni yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin arasından geçen fay hattına değindi. Bu bölgedeki tehlikeyi, ‘’Bursa’da 2 tane kamu tesisinin arasından 95 kilometrelik fay hattı geçiyor. Biri hastane diğeri stadyum. Binlerce insan bu yapıların içindeyken Allah korusun deprem olursa, bunun hesabını kim verecek? Bursa’nın fay hatları düşünülmeden, yeni yapılara müsaade etmeyeceğiz’’ sözleriyle anlatan Bozbey, ‘’Katılımcı ve demokratik 2050 planlama vizyonumuza göre dirençli kentler oluşturarak, ulaşım ve yeşil alan problemini de sağlıklı kentsel dönüşümlerle yaparak kenti yeniden inşa edeceğiz.’’ dedi.

Öte yandan SMA hastalarına da umut olacak ifadeler kullanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kalıtsal ve ülkemizde sürekli ilerlemekte olan bir kas rahatsızlığı olan SMA hastalığının, toplum olarak çok fazla önemsendiğini vurgulayarak, ‘’SMA hastaları için destek olacağız. Kampanyalarına destek olup bir an önce iyileşmelerini sağlayacağız. Devlet israf yapmayıp bir miktar bu hastalığın çözümü için kaynak ayırsalardı SMA’nın çözümü bulunmuş olurdu ve çocuklarımız yaşardı.’’ şeklinde konuştu.