Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Ülkemizin aydınlık yarınlarını annelere armağan edeceğiz''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Anneler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bu anneler Günü’nde sandığa gidecek, özverinin, fedakarlığın, bitimsiz sevginin simgesi annelere ülkemizin yarınlarını aydınlık kılmak gibi çok değerli bir armağan sunacağız.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “Bizleri doğurmakla kalmayıp yüreğimize sevgi, vicdan, adalet gibi insani duyguları yerleştiren anneler, hayatın her zorluğuna göğüs gererek evlatlarını yetiştirmeye çalışan en kutsal varlıklardır. Çocuklarının ilk öğretmeni, yaşam boyunca rehberi, en güvenli sırdaşı, en güvenli koruyucusu olan anneler, üzerine titreyerek büyüttüğü evlatlarıyla ülkenin geleceğini de hazırlar. Adanmışlığın adı da olan anneler, canından azizi bildiği evlatları için her türlü güçlüğe göğüs gerer, bin bir zorlukla boğuşarak hayatını çocuklarına adar. ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ denmesi tam da bu nedenledir.” dedi.

HERKESİN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİ BİR ÜLKEYİ KURMAK ANNELERE BORCUMUZ

Bu yıl ulusumuzun kendi geleceği ile ilgili en önemli kararlardan birini vermek üzere sandık başına gittiği bir günde, anneler gününü kutlandıklarına işaret eden Başkan Kantarcı, “Bu anneler gününde sandığa gidecek, özverinin, fedakarlığın, bitimsiz sevginin simgesi annelere ülkemizin yarınlarını aydınlık kılmak gibi çok değerli bir armağan sunacağız. Hepimiz biliyoruz ki, annelerin evlatları için kaygı duymadan yaşayacağı bir ülkeyi kurmak, onlara barış içerisinde yaşanan, adaletin her yönüyle hâkim olduğu, herkesin ekonomik-sosyal olarak kendini güvende hissettiği bir ülkeyi kurmak gibi bir büyük borcumuz var. Bu seçimde bu hedefe doğru çok büyük bir adım atacağımıza inanıyor bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri ile sevgili annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum” dedi.