Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Ulusal egemenliğin yegâne temsilcisi TBMM güçlendirilmelidir''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Eksiksiz bir demokrasiyi kurmak, toplumsal barış ve huzuru korumak, her alanda hızla gelişim sağlamak için ulusal egemenliğin yegâne temsilcisi TBMM güçlendirilmeli, devlet yönetimiyle toplumsal düzene şeffaflık kadar liyakat de hâkim kılınmalıdır.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı mesajında, “Hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk karşılasak da, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın başka heyecanı içindeyiz. 23 Nisan 1920 yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu gün değil, tarihten silinmek istenen bir milletin kaderinin değiştiği, yeniden ayağa dikildiği gündür. Ülkemizde egemenliğin kayıtsız şartsız millete devredildiği demokratik hayatın ilk adımını oluşturan 23 Nisan, bu yıl ikinci yüzyılını kutladığımız cumhuriyetimizin temel harcını da oluşturmaktadır.” dedi.

ULUS OLMA ŞUURUNU KORURKEN ÇAĞDAŞ DÜNYA İLE KUCAKLAŞMALIYIZ

Milli egemenliğin kazanılması kadar yaşatılmasının önemli olduğunu söyleyen Kantarcı, “Çocukları geleceğin güvencesi, yaşam sevincinin kaynağı olarak gören Ulu Önder, yükselen nesle, bin bir zorlukla savaşılarak kurulan cumhuriyeti, yükseltme ve sürdürme görevi de vermiştir. Yaptığı devrimlerle cumhuriyet değerlerinin toplumsal kazanıma dönüşmesi için de büyük çaba harcayan Atatürk, bunun ancak yeni ve genç fikirlerde başarılabileceğini görmüş, çocuklarımızın bir yandan ulus olma şuurunu korurken diğer yandan çağdaş dünya ile kucaklaşması gerektiğinin altını ısrarla çizmiştir. Onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesini istediği genç nesillere düşen görev, Atatürk ilke ve devrimlerini iyi bilmek, kendi benliğine yabancılaşmadan, dünyadaki gelişmeleri takip edip özümsemektir. Unutulmamalıdır ki bilim, sanat ve düşün alanında üretimi olmayan, araştırıp sorgulamayan, bilimsel gelişime katkı sunamayan bir neslin ülke bağımsızlığıyla millet egemenliğine dayalı cumhuriyeti koruması mümkün değildir.” dedi.

DEVLET YÖNETİMİYLE TOPLUMSAL DÜZENE ŞEFFAFLIK KADAR LİYAKAT DE HÂKİM KILINMALIDIR

Kantarcı açıklamasını, “İkinci yüzyılına giren cumhuriyeti kuruluş değerlerine bağlı şekilde geliştirmenin, ekonomik, sosyal, kültürel ilerlemenin tek yolu tüm kurum ve kurallarıyla işleyen demokratik hayattan geçmektedir. Eksiksiz bir demokrasiyi kurmak, toplumsal barış ve huzuru korumak, her alanda hızla gelişim sağlamak için ulusal egemenliğin yegâne temsilcisi TBMM güçlendirilmeli, devlet yönetimiyle toplumsal düzene şeffaflık kadar liyakat de hâkim kılınmalıdır. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılmalı, tüm ilişkilerde yüce Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi egemen kılınmalıdır. Bu doğrultuda dev adımların atılacağı günlerin çok yakın olduğunu düşünüyor, bu duygularla, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” diyerek tamamladı.