Çaycuma Belediyesi aşure dağıttı

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda aşure dağıttı.

Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kaymakamlığı ile birlikte geleneksel kültürümüzü yaşatmak toplumda dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda aşure dağıttı. Sponsorluğunu Ebil Eğitim Kurumları, Doğru Cevap Özel Eğitim kursları, Emin Sarıel ve oğullarının üstlendiği etkinlik mehter takımının yaptığı gösteri ile başladı. Sonrasında Çaycuma Müftülüğü personelince Kuran-ı Kerim ve aşure duası da okunan etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Milli Eğitim Müdür Vekili Nusret Parlak, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Çaycuma Belediyesi daire amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.