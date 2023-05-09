Çaycuma Belediyesi'nden 900 çocuğa ücretsiz yüzme kursu

Çaycuma Belediyesi bu yaz 4-16 yaş arasındaki 900 çocuğa, iki dönem halinde ücretsiz yüzme kursu verecek

Çaycuma Belediyesi çocuklar için yeni bir müjde açıkladı. “Çaycuma’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak!” hedefiyle düzenlenen kampanyada, Atatürk Spor Merkezi yüzme havuzuna üye olan ve ilk defa eğitim alacak 4-16 yaş arası 900 çocuğa temel yüzme eğitimi Çaycuma Belediyesi tarafından ücretsiz verilecek.

3 - 30 TEMMUZ VE 7 AĞUSTOS 3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

3 - 30 Temmuz ve 7 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında iki grup halinde yapılacak eğitimlere katılmak isteyen çocukların Atatürk Spor Merkezi’ne aileleriyle birlikte gelip kayıt olmaları yeterli olacak. 1. grup için kayıtlar, 15 Mayıs-23 Haziran, 2. grup içinse 10 -21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KURSLAR 8 SAAT OLACAK

Çaycuma Belediyesinin çocuk dostu belediyeciliğin güzel bir örneği diyerek duyurusunu yaptığı kursun her döneminden 450 çocuk yaralanacak. kampanyaya katılan her öğrenci, deneyimli eğitimcilerden 8 saat ders alırken, tüm çalışmalar Atatürk Spor Merkezi’nin yarı olimpik yüzme havuzunda yapılacak.