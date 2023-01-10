Çaycuma: ''İlk müjde kadrolu işçilere''

Çaycuma Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle, toplu sözleşmenin başlamasına üç ay kala, kadrolu işçilerin maaşlarına, ortalama %60 iyileştirme yapıldı. Çalışanlara, iki yıl içinde, toplu sözleşme ye ilave olarak yapılan ek zam %124’ü buldu.

Çaycuma Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasında 23 kadrolu işçiyi ilgilendiren ek protokol imzalandı. Toplu İş Sözleşmesinin süresinin başlamasına daha 3 ay olmasına karşın, yapılan protokolle, ücretlere ortalama %60 zam yapıldı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Karataş arasında imzalan yeni protokolle, iki yıl içinde, çalışanlara yapılan ek zam ortalama %124’ü buldu.

KARATAŞ: “YÜKSEK HAKEM KURULUNUN YARATTIĞI TAHRİBATI ORTADAN KALDIRILDI”

Şube Başkanı Karataş, “Toplu Sözleşmemizi bağıtlayan Yüksek Hakem Kurulunun, 2021 ve 22 yılları için altışar aylık dilimler halinde verdiği %4’lük zam, Çaycuma Belediyesinde kadrolu olarak çalışan üyelerimizi ekonomik olarak çok zor durumda bıraktı. Sağ olsun belediyemiz bu zorluğun ek zamlarla aşılmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl, ortalama yüz de 40 ek zam alan üyelerimizin ücretlerinde, bugün imzalanan protokolle, ortalama %60 daha iyileştirme yapıldı. Yüksek Hakem Kurulunun üyelerimizin ücretlerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için büyük fedakârlık yapıp, 2 yılda ortalama %124 ek zam yapan Belediye Başkanımız Başkan Kantarcı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

KANTARCI: “BU AY ZAMLI MAAŞLARI ÖDEYECEĞİZ”

Konuyu değerlendiren Başkan Kantarcı, “Ülkenin ekonomik koşulları maalesef kötü. Ne kadar zam yapsak, enflasyon çalışanlarımızın ücretlerini eritiyor. Buna, bir de, Yüksek Hakem Kurulunun verdiği düşük zamlar eklenince çalışanlarımızın ücretlerinde ciddi bir gerileme yaşandı. Emekleriyle Çaycuma’yı bölgenin parlayan yıldızı haline getiren arkadaşlarımızın bu durumuna seyirci kalamazdık. Daimi işçi kadrosunda çalışan arkadaşlarımızın maaşlarında, toplu sözleşme ile verilenler dışında, geçen yıl %40, şimdi de ortalama %60 iyileştirme yaptık. İki yıl için ilave olarak yaptığımız iyileştirme %124’ü buldu. Arkadaşlarımız bu ayki maaşlarını zamlı olarak alacak. Hayırlı olsun.” dedi.

KANTARCI: “ÇALIŞANLARIMIZA MÜJDELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Personel maaşlarıyla ilgili tüm çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Başkan Kantarcı, “Farklı statüde, çok sayıda çalışanımız var. Diğer çalışanlar gibi, memur ve sözleşmeli personelimiz de bu ay maaşlarını zamlı alacak. Çarşamba günü yapacağımız Belediye Meclisi toplantısında bu müjdemizi onlara duyuracağız. Maaşlarda yapacağımız artış, hükümetin yaptığı %30’un üstünde olacak. 696 Sayılı KHK ile daimi statüye geçen çalışanlarımızın maaşlarını da ciddi oranda artırıyoruz. Bunu da çok kısa zamanda kamuoyuna açıklayacağız. Çalışanlarımıza müjdelerimiz devam edecek.” dedi.

Kantarcı açıklamasını, “Tüm bu maaş zamları, bütçemize ciddi yük getirecek. Ama nasıl ki bugüne kadar maaşlarını hiç gecikmeden ödediysek, sağladığımız mali disiplin sayesinde bu yükün altından da kalkacağız. Önümüzdeki zor günlerde hem cari ödemlerimizi yapacağız, hem maaşlarımızı ödeyeceğiz, hem de yatırımlarımızı sürdürmeye çalışacağız. Umarım ekonomide bir durulma olur da, çalışanlarımızın refah düzeyini korumayı da başarırız. İmzalanan protokolün başta çalışanlarımız olmak üzere tüm Çaycuma’ya hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.