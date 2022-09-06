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Çaycuma'da çocuklar sanatla da tanıştı

Çaycuma'da çocuklar sanatla da tanıştı

Çaycuma Belediyesinin düzenlediği bilim, sanat, doğa atölyeleri büyük neşe içinde devam ediyor. Özgür bir ortamda yeteneklerini geliştirme şansı bulan çocuklar ortaya güzel eserler çıkarıyor.

Çaycuma Belediyesinin düzenlediği bilim, sanat, doğa atölyeleri büyük neşe içinde devam ediyor. Özgür bir ortamda yeteneklerini geliştirme şansı bulan çocuklar ortaya güzel eserler çıkarıyor. İlk günün son dersinde ilçede faaliyet yürüten Anka Sanat’ta toplanan çocuklar burada Nurdan Candan’dan keçe sanatı, Yonca Girgin’den de taş boyama dersi aldı. Son derece eğlendikleri gözlenen çocuklar, ayrıca Mete Arif Tokmak’ın gerçekleştirdiği çizim atölyesinde, çizim teknikleri konusunda da bilgi sahibi oldu.

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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