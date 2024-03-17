CHP’li Ahmet Akın İvrindi’yi salladı: ''Hemşerilerimin aklıyla alay edenleri Allah ıslah etsin!''

İvrindi, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ı bağrına bastı. İvrindi’de vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan CHP’li Ahmet Akın, “Baktılar seçim gidiyor, iş bitiyor. Gittiler, sahte okey, bağımsız aday Ahmet Akın’ı buldular. Bu yapılan milletimizin aklıyla alay etmektir. Bu saatten sonra bir değil beş tane çakma Ahmet Akın çıkarsınlar, bu seçimi kazanıyoruz hemşerim” dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, yerel seçim çalışmalarını İvrindi ve Burhaniye’de sürdürdü. Sabah erken saatlerde İvrindi Soğanbükü köyüne giden CHP’li Akın büyük bir coşkuyla karşılandı. Soğanbükü yolunun söz verildiği halde yıllardır yapılmadığına dikkat çeken CHP’li Ahmet Akın, “Yıl olmuş 2024 hala yol, su, alt yapı konuşuyoruz. Bunlar şimdiye kadar bitmiş olmalıydı. Ama bitirmediler. Hep söz verdiler. Kulaklarının üstüne yattılar. Hiç merak etmeyin. 31 Mart’tan sonra Balıkesir’in çehresini sizlerle birlikte değiştireceğiz” diye konuştu. CHP’li Akın daha sonra İvrindi pazarında vatandaşlar ve pazar esnafıyla buluştu. Kalkınmaya kırsaldan başlayacaklarını vurgulayan Ahmet Akın, “Pazara gelip elinizde ürün kalırsa Büyükşehir Belediyesi olarak ben satın alacağım. O ürününüzle açacağımız kent lokantalarımızda ihtiyaç sahibi hemşehrilerim buralarda yemeklerini yiyebilecek. Kimseyi muhtaç bırakmamak için var gücümle çalışacağım” diye konuştu.

‘KOPYACI, BEŞ YILDIR AKLIN NEREDEYDİ?’

İvrindi Atatürk Meydanı’nda halka seslenen CHP’nin Büyükşehir Adayı Ahmet Akın şunları söyledi:

“Beş yıldır hizmet yapmayanlar şimdi benim vaatlerimi kopyalamaya başladılar. Benim hoşuma gitti, hiç sorun değil. Tek sorun var. Beş yıldır aklın neredeydi? Beş yıldır çiftçimizi unutanlar, emeklilerimizi unutanlar şimdi baktılar seçim gidiyor, baktılar iş bitiyor. Düşünmeye başladılar, ‘Biz Ahmet Akın’ın önünü nasıl keseriz?’ diye. Gittiler, sahte okey, bağımsız aday Ahmet Akın’ı buldular. Ahmet Akın kazanmaya gittiği için milletin aklıyla alay edercesine bir tane daha Ahmet Akın isminde bağımsız aday çıkardılar. Sahte okey atar gibi bir Ahmet Akın’ı daha bağımsız olarak pusulaya koydular. Bu yapılan 1 milyon 300 bin hemşerime büyük bir hakarettir, milletimizin aklıyla alay etmektir. Bu saatten sonra bir değil beş tane çakma Ahmet Akın çıkarsınlar, bu seçimi kazanıyoruz hemşerim.”

‘ALLAH, İFTİRAYA, YALANA SARILANDAN MEMLEKETİ KORUSUN’

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Adayı Ahmet Akın şöyle devam etti:

“Gazete bastırıp beni karalamaya çalışıyorlar, iftira atıyorlar, Ahmet Akın’ın kazanmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yeni bir planları daha varmış. Benim sesimi yapay zekayla kopyalamışlar. Bununla benim sesimden bir kayıt oluşturup seçime birkaç gün kala herkesi arayıp bunu dinleteceklermiş. Bu aramada da o sahte sesle benim partimden istifa ettiğimi, bağımsız olarak seçime gireceğim yalanını söyleyeceklermiş. Bu yolla oyları sahte Ahmet Akın’a kaydırmayı planlamışlar. Ben bu yapılanlara karşı söyleyecek bir sözüm var. Allah onları ıslah etsin inşallah! Cenab-ı Allah; içinde kötülük, şer olan; kazanamadığını, kaybettiğini görünce iftiraya, şere başvuran, fesatlık peşine koşup yalana dolana sarılandan bu memleketi korusun inşallah.”

Akın, İvrindi’de son ziyaretini Yağlılar kırsal mahallesine yaptı.

‘HERKESE EŞİT BELEDİYECİLİK BAŞLIYOR’

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Akın, Burhaniye Belediyesi’nin 2024-2029 Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. CHP’li Ahmet Akın, seçime sayılı günler kaldığını 1 Nisan sabahı Balıkesir’de ayrımcılık yapmayan, herkese eşit ve adaletli belediyecilik döneminin başlayacağını söyledi. CHP’li Akın, “Biz tam birlik içinde, beraberlik içinde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Burhaniyemiz, Körfezimiz hak ettiğini alacak. Göreceksiniz Türkiye’nin parlayan yıldızı Körfezimiz ve Balıkesirimiz olacak” ifadelerini kullandı.