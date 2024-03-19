CHP'li Ahmet Akın'a traktör konvoyuyla karşılama

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Şamlı'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Şamlı, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ı coşku dolu sevgi gösterileriyle bağrına bastı. Şamlı girişinde traktör konvoyuyla ve vatandaşlar tarafından karşılanan CHP’li Ahmet Akın, burada kendi kullandığı traktörle kortej eşliğinde miting alanına geçti. Şamlıların kucakladığı Ahmet Akın burada yaptığı konuşmada, Şamlı’ya her geldiğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir yatırımın yapılmamış olduğunu gördüğünü söyledi.



“Hiç kimse merak etmesin, sözüm sözdür. Şamlı Balıkesir’in, Balıkesir de Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak” diye CHP’li Ahmet Akın, şöyle devam etti:



“5 yılda Balıkesir’i kasaba haline getirdiler. Balıkesir büyükşehir ama bunlar yüzünden büyük bir kasaba oldu. Yıl olmuş 2024 hala yol, su, alt yapı konuşuyoruz. Bunlar şimdiye kadar bitmiş olmalıydı. Ama bitirmediler. Hep söz verdiler. Sözlerini tutmadılar. Beş yıldır hizmet yapmayanlar şimdi benim vaatlerimi kopyalamaya başladılar. Makyajcı başkan olmuş kopyacı başkan. Hiç merak etmeyin. 1 Nisan sabahında Balıkesir’in çehresini sizlerle birlikte değiştireceğiz. 1 Nisan’dan itibaren Allah’ın izni sizlerin desteğiyle Balıkesir’i, sizin gibi Balıkesir’in yiğit evlatları bizler yönetecek. Şimdi Balıkesir’in gücüne güç katma zamanı. Balıkesir’i yıldız gibi parlatacağız.”