CHP’li Umut Akdoğan Edremit kitap fuarında konuştu

Edremit Kitap Fuarı 4. Gününde vatandaşları kitap ve edebiyatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

4. Edremit Kitap Fuarı’nın 4. gününde CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Gazeteci Saygı Öztürk ve Murat Ağırel de fuara ilgi gösteren kitapseverlerle buluştu. Söyleşinin moderatörlüğünü de üstlenen Akdoğan, Murat Ağırel’in son kitabı “Parsel Parsel” ile Saygı Öztürk’ün abisini anlattığı “Vali Bey” kitabını dikkatlere sunarak, “Vali Bey gerçek bir devlet adamıymış, ilçelere, köylere dolmuşla otobüsle gidermiş, Ankara’yı Parsel Parsel satan beyefendi ise makamına tahsil edilen arabaları makamdan kovulduktan sonra 3 yıl iade etmedi. Vali Bey halkının içinde korumasız dolaşırmış, parselci ise üzerine yumurta atılmasın diye korumalarına sığındı. Vali Bey devletin demirinin tonunu, çimentosunun torbasını, hatta doktorların yazdığı ilacın adedini kontrol ederken parselci har vurup harman savurdu” dedi.

Türk Hava Kurumu’nun hesaplarında 40 paralık (1 kuruş) açık bulunca bunun peşini bırakmayan İsmet İnönü’nün Mustafa Kemal Atatürk ile aralarında geçen dialogları da kitapseverlerle paylaşan Akdoğan “o gün 40 paranın peşine düşenlerin izinden sapanlar 4 uçağı uçuramadılar” dedi.

Yazar Murat Ağırel’de” Parsel Parsel” kitabını anlattı. Kendi kitabı hakkında savcılığa suç duyrusunda bulunduğunu belirterek “Kitapta yazılanlarla ilgili kendi kitabımı sacvcılığa şikayet ettim. Yazılanlar yanlışsa beni yargılayın, ama yazılanlar doğru ise yakalarına yapışın dedim. Çünkü harcanan o paralar çocuklarımızın geleceği. Peşini bırakmayacağım. Parsel parsel 2 geliyor. Yanlışları ortaya koymaya sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim” dedi.

Gazeteci Yazar Saygı Öztürk’te yaptığı konuşmada etik yasasının çıkarılması gerektiğini belirterek “Yolsuzluğun sadece siyaseti yapılıyor. Yolsuzluğun önlenmesi için seçim ve siyasi partiler yasasını değiştireceksiniz. Geçmişte kim kimi soyuyor biliniyordu. Şimdi at izi it izine karıştı. Devletin havuzuna hortum başlanmış, birileri faydalanıyor. Yolsuzluğun giderek yol değiştirdiğini görüyoruz. Etik yasası çıkarılarak her şey şeffaf şekilde ortaya konulmalı” dedi.

“Edebiyata başka bir bakış açısı; Çelişki ve Sarsıntı” konulu söyleşide Yazar Barış İnce, “Günümüzde İslam ve gerçekler” konusunda Yazar Mustafa Cemil Kılıç, yeni çıkardığı “Yolun ortasından sesleniyorum” kitabı ile televizyonların ünlü ismi Onur Büyüktopçu sevenleri ile buluştu.

Gazeteci Yazar Ümit Zileli, “Medya dünyasında dün ve bugün”, “Yerelde ve genelde Sosyal Demokrasi” konulu söyleşi de CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ile Gazeteci Yazar Necdet Saraç’ın konuşmaları ilgi ile izlendi.

Fuarın 4. Gününde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da fuarı ziyaret etti.