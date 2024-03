CHP'nin Muğla Büyükşehir adayı Aras: ''Belediye bütçesini emekçilerimizle hakça paylaşacağız''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, DİSK ve Genel İş tarafından düzenlenen “Toplumcu, Demokratik ve Emekten Yana Yerel Yönetimlerle İlgili Taleplerimizi Açıklıyoruz!” etkinliğine katıldı. Aras, “Sosyal belediyecilik, toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik sorunlara çözüm üretmek zorundadır” dedi

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Muğla Menteşe Meydanı’nda DİSK ve Genel İş Sendikası tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan katılım sağladı. Erkinlikte konuşan Çerkezoğlu ve Çalışkan toplumcu belediyecilik için mücadele ve Aras’a destek çağrısında bulundu.

Emekliler ve Emekçiler İçin Projeler Üreteceğiz

İşçilerin emekçilerin sorunlarına halkçı, toplumcu ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üreteceklerini söyleyen Aras, “Baskılara karşı, ötekileştirmeye karşı adaletsizliğe karşı aslan gibi duran DİSK’le bir olmak benim için büyük bir onurdur. Bizler saraylarda doğmadık. Bizlere babamız gemicikler almadı. Benim babam, çiftçi, annem esnaf. Ben de onların dişinden, tırnağından attırdıkları ufacık gelirle okudum ve bugünlere geldim. Cumhuriyetin eşit bir yurttaşı olarak atamın bize bıraktığı mirası sonuna kadar götürmek için azimliyim, kararlıyım, cesurum. Bizler halk için çalışacağız. Toplumcu belediyecilik yapacağız. Ranta saraylara hizmet etmeyeceğiz. Yirmi yılda cumhuriyet bütün kazanımları peynir ekmek gibi satıldı. Sağlık, eğitim özelleştirildi. Bugün işçi kardeşim, emekli, dar gelirli vatandaşım çocuğunu kreşe göndermek için kırk defa düşünmek zorunda kalıyor. Ancak işte sosyal belediyecilik, toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik bu soruna çözüm bulmak zorundadır. Biz son beş yılda yaptığımız sadece beş tane kreşte beş yüz tane dar gelirli vatandaşımızın çocuğu okutuyoruz. Onlara sağlıklı, güvenli bir eğitim veriyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimin ücreti bir asgari ücretin üçte birinden az bir rakamadır. Bu da şunu gerektirir. Asgari ücretin en az üçte ikisi o ailenin cebinde kalıyor demektir. Sosyal politika böyle olur. O zaman ne olur? Beş yüz çocuk mutlu olur. Beş yüz aile mutlu olur. Beş yüz kadın özgürleşir. Ve o çocuklar laik Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür yurttaşları olarak eğitimden eşit faydalanır. Bu türlü girişimleri çoğaltacağız. Muğla’nın her bir köşesinde emekçi kardeşlerim için, emekliler için, dar gelirli vatandaşlarımız için bunun gibi girişimler ve projeler yapacağız. Ücretsiz okullara ve üniversitelere girmek için, sınava girmek için alacakları kursları ücretsiz yapacağım. KPSS’den yüz alsın, atanamayan, yandaş olmayan öğretmenler için yapacağım. Onları anında çalıştıracağız. Çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin, karanlık denizlerine terk etmeyeceğiz Muğla’da fakirse yüksekokul ve üniversite olan her yerde her ilçede yurtlar yapacağız. Ileri yaştaki vatandaşlarımız için onları yalnızlığa terk etmeyeceğiz. Bodrum’da yaptığı Söylüyorum. Yaşlı yaşam merkezleri, huzur evleri yapacağız” dedi.

Belediye Bütçesini Emekçilerimizle Hakça Paylaşacağız

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezolu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aras, “Burada emekli kardeşlerim var. Birlikte omuz omuza yangınlarda çalıştığım kardeşlerim var. Salgında herkes evindeyken güvenli bir şekilde otururken ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen onlara hizmet etmek için canla başla çalıştık. O kardeşlerim de burada. Depremde evini barkını bırakıp depremzedelerin yardımına koşan kardeşlerim de burada. Son beş yılda ve bundan sonra da büyüttüğümüz belediye bütçesini, gelirini emekçilerimizle hakça paylaşacağız. Adaletli bir şekilde paylaşacağız. Bölgemizdeki en iyi toplu sözleşmeleri biz yaptık, çok daha iyisini yapacağız. Sayın genel başkanlarıma ve sizlere burada olduğunuz için verdiğiniz destek İçin çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün buradaysak sadece ve sadece işçi sınıfının değil, esnafın da, iş dünyasının da haklarını savunmak için buradayız. Çocuklarının geleceğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Emeğin Türkiye’sinden Yanayız, Ahmet Aras’ın Yanındayız

Toplumcu, demokratik ve emekten yana yerel yönetimlerden taleplerini açıklamak için Muğla Menteşe Meydanı’nda DİSK ve Genel İş üyeleriyle bir araya gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’a destek açıklamasında bulundu. Ahmet Aras’ın yanında olduğunu ve desteklediğini ifade eden Çalışkan, “Bu ülkede gençlerimizin geleceği yok. Bu ülkede umutsuzluk var. Bu karanlığa karşı kim duruyorsa, kim mücadele ediyorsa onlarla yan yana olalım diyoruz. Biz kendi çıkarımız için mücadele etmiyoruz Biz haklarımız için mücadele ediyoruz. Tarafız. Emeğin Türkiye’sinden yana tarafız. Biz eşitliğin Türkiye’sinden yana tarafız. Özgürlüğün Türkiye’sinden yana tarafız. Barışın ve demokrasinin yanında olanlardan yana tarafız. Biz laik Türkiye’den yanayız ve tarafız. Bütün Türkiye’ye toplumcu, demokratik, kamucu bir belediye, bir yerel yönetim talep ediyoruz. Bütün Türkiye için bunu talep ediyoruz. Muğla’da da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ın yanındayız ve destekliyoruz. Belediye bütçeleri halkın bütçeleridir. Halk için kullanılmalıdır diyoruz.”

Barıştan, demokrasiden emeğin Türkiye’sini ve kurmak için omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyen Çerkezoğlu, “Bu ülkede öyle bir düzen kuruldu ki düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Ve bu düzende bizlerin emeği yok sayılıyor. En temel haklarımız örgütlenme Halkımız sendikal haklarımız, kazanılmış haklarımız tehlike altında. Ve böylesi bir süreçte bizler emeğimizi, ekmeğimize sahip çıkmak için koşullar ne olursa olsun, her türlü zorluğu ve baskıyı yenerek yana omuz omuza bu mücadeleyi büyütüyoruz. İşte böylesi bir süreçte bugün de Muğla’da yan yana omuz omuzayız. Biz biliyoruz ki bugün yaşadığımız bu yüksek enflasyonun, hayat pahalılığını işsizliğin, yoksulluğun bir nedeni var. Bu yaşadığımız olumsuz tablo ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının beceriksizliği iş bilmezliği değil. Bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidar AKP’nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucu. Oysa bu ülkenin tüm değerlerini, tüm güzelliklerini biz üretiyoruz. Yirmi dört saat çalışıyoruz iş yerlerimizde. Ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte de emekten, barıştan, demokrasiden yana ve ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurmak için yan yanayız. O nedenle otuz bir Mart yerel seçimlerinden emek mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, eşitlik ve özgürlük mücadelemizi büyütecek, güçlendirecek bir tabloyu yaratmak hepimizin sorumluluğundadır. DİSK’in bir kurum olarak, genel başkanından yöneticisinden, üyesine kadar her bir DİSK’in sorumluluğu önümüzdeki süreçte bu mücadeleyi, bu onurlu mücadeleyi büyütmektir” ifadelerini kullandı.