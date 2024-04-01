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Dilek Kaya İmamoğlu'ndan zafer paylaşımı

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan zafer paylaşımı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kesin olmayan sonuçların ardından 'zafer paylaşımı'nda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya üzerinden zafer paylaşımı yaptı. 

Dilek İmamoğlu paylaşımında, eşi Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarına paylaşarak "Sevgi ve iyilik kazandı" yorumunda bulundu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kesin olmayan sonuçların ardından 'zafer paylaşımı'nda bulundu.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma ayrıca Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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