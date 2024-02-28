Dolmuşçu esnaftan Mansur Yavaş'a yoğun ilgi

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleri ve Başkentli minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, “Hiçbir esnafın mağdur olmaması için gereken çalışmaları yapacağız. Bu sizin hakkınız. Bizden yana helal olsun” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçim öncesi Başkent esnafını ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, Ankara Minibüsçüler Esnafı Odası üyeleri ve Başkentli minibüsçü esnafıyla buluştu.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa; CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz, Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ve Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazel katıldı.

“DAYANIŞMAYLA ATLATTIK”

Programda yaptığı konuşmasına “Seçimden önce sadece minibüsçü esnafının değil tüm esnafın yanında olacağını söylemiştim” diyerek başlayan Mansur Yavaş, “Geldiğimizde ekonomik sıkıntı çoktu bir de üzerine pandemi geldi. Hem vatandaşın evlerinde mağdur olmaması hem de çalışamayan esnafın mağdur olmaması için çalıştık. Kimine gıda, kimine nakit yardım derken Ankara halkı olarak tam bir dayanışmayla atlattık” dedi.

Dolmuşçulara maske, dezenfektan, şeffaf kabin, gelir desteği gibi desteklerde bulunduklarını kaydeden Yavaş, ulaşım ve ulaşım esnafının sıkıntıları hakkında da bilgi verdi.

Aynı hat üzerinde EGO, Özel Halk Otobüs ve dolmuşların çalışabildiğini kaydeden Yavaş, “Hepsi zarar ediyor. ‘Bunun önüne geçmenin yollarından birisi validatör’ demiştim. Halk otobüsleri bunu taktı. Sadece inen yolcuyu göremiyoruz ama hangi hatta kaç kişi taşındığını görüyoruz. Aynı hatta ikimiz çalışıp zarar ediyorsak otobüsümüzü de çekeriz. Validatör sistemini dolmuşçu arkadaşlarımıza da söyledim ama onlar maddi yönünden çekindikleri için bunu kabul etmediler. Bir durağımız bunu kabul etti. Seçimden sonra bunu takacağız. Bizim yapacağımız destekler açısından da çok önemli. Eğer dolmuşçu boş gittiği zaman eğer ben otobüsümü çıkarmazsam en azından, dolmuş dolu gidecek. Biz de zarar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ODA BAŞKANI VE 27 DURAK BAŞKANIYLA TESPİT EDECEĞİZ”

Bütün dünyada toplu ulaşımı yerel yönetimler tarafından sübvanse edildiğini kaydeden Yavaş, “7-8 aydır halk otobüsü esnafına yaptığımız desteği dolmuşçu esnafımıza nasıl yapabiliriz, diye düşünüyoruz. Bakanlıklarla yazıştık, en sonunda danışmanlarımız araştırarak halk otobüslerine yaptığımız desteği dolmuşçu esnafa da yapabileceğimizi bildirdiler. Desteğin nasıl olacağını oda başkanı ve 27 durak başkanıyla yan yana gelerek tespit edeceğiz. Aynı zamanda güzergâh talepleri var. Güzergâh talepleriyle ilgili de seçimden sonra bir araya gelip esnafın birbirine zarar vermediği tüm düzenlemeleri yapabiliriz. Yeni hatları açabiliriz. Nasıl verebiliriz? Artık şehir her tarafından Ankara Merkezi’ne doğru büyümeye başladı. Bunu da tüm dolmuş esnafının çalışacağı şekilde düzenlemeye hazırız” dedi.

YENİ BEKLEME YERLERİ VE SOSYAL TESİS SÖZÜ

Dolmuşçu esnafının bekleme yerlerini yenileyeceklerini de kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:

“Dolmuşçu esnafın bekleme yerlerini inşallah dört dörtlük şekilde yapacağız. Bekleme alanlarınızın hiçbirisi uygun değildi. Bunların bir kısmı yapıldı. Bir kısmı da yapılmaya devam edecek. Oda başkanının ayrıca bizden bir sosyal tesis talebi oldu. İnşallah size de bir sosyal tesis kazandıracağız uygun bir yerde. Yerine de oda başkanımızla birlikte karar vereceğiz.”

Yavaş, “Hiçbir esnafın mağdur olmaması için gereken çalışmaları yapacağız. Bu sizin hakkınız. Bizden yana helal olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“YİNE ELİMİZİ TUTACAKSINIZ”

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazel ise minibüsçü esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek “Sabrediyoruz, şükrediyoruz, ümit ediyoruz. İnanıyoruz ki minibüs camiasının önceden olduğu gibi yine elini tutacaksınız” dedi.