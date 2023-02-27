Döşemealtı tek yürek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından Döşemealtı adeta tek yürek oldu.

Depremin yıktığı kentlerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Döşemealtı Belediyesi’nin başlattığı kampanya ile depremzedeler için yardım seferberliği başladı. İlçede vatandaşların da desteğiyle şuana kadar kente gelen 3 bin 600 depremzedeye gıda, kıyafet, battaniye, soba, elektrikli ısıtıcı, elektrik süpürgesi, yatak, bebek bezi ve maması, kadınlar için hijyen ürünleri ve ev eşyası yardımı yapıldı.

DEPREM AKABİNDE KRİZ MASASI

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç liderliğinde kurulan kriz masası aynı gün iş makinelerinden oluşan kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak 4 kamyon, 2 kepçe ve 1 paletli iş makinesiyle birlikte 17 personel arama kurtarma ardından da enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri katıldıkları kurtarma çalışmalarında 3 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtararak gönülleri fethetti.

AFET BÖLGESİNE ACİL YARDIM

Başkan Turgay Genç, afet bölgesine süratle insani yardım malzemesi gönderilmesi için talimat verdi. İlk etapta 1 tır dolusu battaniye ve ısıtıcı bölgeye gönderilirken, ilçe halkı da yardım kampanyasına dahil edildi. Yapılan duyurulara kayıtsız kalmayan Döşemealtı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gıdadan giyime, ev eşyasından oyuncağa kadar bir çok yardım malzemesini belediyeye ulaştırdı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri gönüllülerin desteğiyle gelen yardım malzemelerinin tasnif ederek afet bölgesine ulaştırdı.

11 TIR DOLUSU YARDIM

Döşemealtı Belediye Hizmet Binasında kapalı otopark olarak kullanılan alan yardım malzemelerinin toplama ve ayrıştırılması için tahsis edildi. 15 kişilik Nar Masa ekibi sabah 08.00 ile gece 24.00’a kadar mesai yaparak deprem bölgesine yardım ulaştırmak için çalışma yaparken, bölgeye tam 11 tır dolusu, insani yardım malzemesi gönderildi. Çalışmalar sürerken deprem nedeniyle evleri yıkılıp bölgeden ayrılmak zorunda kalan depremzedelere yine Döşemealtı Belediyesi ve ilçe halkı sahip çıktı.

YERİNDE ZİYARET

Döşemealtı Belediyesi toplanan yardım malzemelerinden sosyal market kurarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açtı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç depremzedeleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederken, ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Daha önce kamu kurumlarına ait yurt ve ilçede bulunan otellerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Genç bu kez de ilçeye akrabalarının yanında kalan ya da tuttukları evlerde hayata tutunmaya çalışan depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Taziye ve geçmiş olsun ziyareti

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile birlikte ilçeye gelerek yakınlarının yanında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Genç ve Emre depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunup tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için yanlarında olduklarının mesajını verdi. Milletvekili Yunus Emre daha sonra Döşemealtı Belediyesi’nin depremzedeler için sosyal markete dönüştürdüğü alanı ziyaret ederek gelen ve yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Emre, “Döşemealtı Belediyesi depremden etkilenen kardeşlerimiz için adeta seferber olmuş. İlçe halkının tek yürek olarak bu kampanyaya desteği ise gerçekten takdire şayan bir durum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerimizin bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmalarını elbirliğiyle sağlayacağız” dedi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise, “Tarihimizin en büyük afetiyle karşı karşıyayız. İlk andan beri hem mesai arkadaşlarım hem ilçe halkı depremze kardeşlerimiz için kenetlenmiş durumda. Hem şahsım adına hem de belediyemizin tüm imkanlarıyla bu afetten mağdur olan kardeşlerimin yanındayım. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.