EÇADEM’li çocuklar Sarıyer’deki Topluma Katkı Günü’nde doyasıya eğlendi

Sarıyer Belediyesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) öğrencileri, gayrimenkul şirketi Keller Williams çalışanlarının bir gün iş bırakarak tüm dünyada aynı anda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “REDDay” (Topluma Katkı Günü) etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), kuruluş yeri Texas olan gayrimenkul şirketi Keller Williams ile bir araya geldi. Keller Williams, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında topluma geri verme konseptiyle tüm dünyada aynı anda hayata geçirdiği gönüllü yardım organizasyonunu bu yıl Sarıyer Belediyesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplumdan aldığını topluma vermek ve mücadeleyi birlikte yürütebilmek amacıyla buluşan Keller Williams çalışanlarından oluşan ekip, EÇADEM bahçesinde kurulan festival alanında engelli çocuk ve aileleri ile buluştu. Her yıl tüm dünyada kutlanan Topluma Katkı Günü, kalabalık bir ekiple birlikte adeta bir festivale dönüştü. Çocuklar, Topluma Katkı Günü nedeniyle oluşturulan atölyelerde aileleriyle beraber zaman geçirmenin tadını çıkardı.

ÇOCUKLAR DANS ETTİ, HEDİYELER ALDI, BOYAMA YAPTI

Tüm dünyada eş zamanlı yapılan organizasyonların en renklilerinden biri de Sarıyer Belediyesi’nde gerçekleşti. Anneler gününün yaklaşması vesilesiyle bir kutlamaya da dönüşen etkinlikte EÇADEM’li çocuk ve anneleri için hediyeler hazırlandı. EÇADEM bahçesinde gerçekleştirilen programda çocuklar; boyama atölyeleri, Hint kınası yapımı, masaj ve nefes terapisi gibi atölyelerle gönüllerince eğlendi. Yapılan atölyelerin haricinde çocuklar gün boyunca devam eden müzik eşliğinde dans etmeyi de ihmal etmediler. Programda çocuklara ayrıca yemek ve içecek ikramları da yapıldı.