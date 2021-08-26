Edebiyatın renkli dünyasının kapıları Şişli'de çocuklar için açılıyor

Çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen Şişli Belediyesi 28-30 Ağustos tarihleri arasında “Edebiyatın Harikalar Diyarı Çocuk Kitapları Fuarı”nı gerçekleştirecek.

Toplumcu belediyecilik anlayışıyla kültürel faaliyetlerini de ara vermeden sürdüren Şişli Belediyesi, Tarihçi-Sümerolog bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ’ın onuruna; “Edebiyatın Harikalar Diyarı Çocuk Kitapları Fuarı” düzenledi.

Gülşah Elikbank’ın sanat yönetmenliğinde, 28-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Teşvikiye’de yer alan Nilüfer Hatun Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek fuarda, 17 yayınevi stand açacak. Fuarın ilk günü düzenlenecek konferansa Muazzez İlmiye Çığ Zoom bağlantısıyla katılacak.

Birbirinden renkli aktiviteler

Yazarlar, Aşkın Güngör, Turgut Yüksel, Hazan Uzuner ve Zeynep Erdal da imza günlerinde fuarda çocuk okurlarla buluşacak.. “Edebiyatın Harikalar Diyarı Çocuk Kitapları Fuarı”nda, Sütlaç Prodüksiyon ‘Ormanlar Kralı Aslan’, 1001 Sanat ise, ‘Sevimli Panda’ çocuk oyunlarını sahneleyecek. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra, fuarda 8 ile 12 yaş arası çocuklara yönelik felsefe atölyesi düzenlenecek. Baby Atölye ise fuarın son günü bale gösterisi sunacak.

Fuar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Komşu Masa: 444 31 12 numaralı hattı arayabilirler.

FUAR PROGRAMI:

28 Ağustos

16.00: Muazzez İlmiye Çığ ile Zoom bağlantısı

17.00:Yaratıcı Düşünme Nasıl Olur?/Prof. Dr. Uğur Batı

18.00-18.45: Çocuk Tiyatrosu: Ormanlar Kralı Aslan / Sütlaç Prodüksiyon

18.45: Çocuklarla Felsefe Atölyesi (8-12 yaş arası)/ Dr. Özge Özdemir

20.30: Haydi Sen de Oyna-BKM Mutfak/ Bülent Çatar

29 Ağustos

16.30: “Çizgili Dünya” Karikatür üzerine keyifli bir sohbet/Hicabi Demirci

17.00: Edebiyatın Müziği/Göknil Özkök Sezener

18.30: Çocuk Edebiyatında Geleceğe Bakmak/ Banu Bozdemir

19.30: Çocuk Tiyatrosu: Sevimli Panda / 1001 Sanat

30 Ağustos

18.00-18.30: Bale Gösterisi/Baby Atölye

18.30: Cumhuriyet Çocukları/ Özlem Özdemir

20.00: Herkes için Masallar/Nazlı Çevik Azazi

İMZA GÜNLERİ:

Aşkın Güngör: 28-29 Ağustos Bilgi Yayınevi Standı 15.00-17.00

Turgut Yüksel: 28 Ağustos Kırmızı Kedi Standı 18.00-20.00

Hazal Uzuner: 29 Ağustos Ayrıntı Yayınevi Standı 16.00-18.00

Zeynep Erdal: 29 Ağustos Kırmızı Kedi Standı 18.00-20.00

Hicabi Demirci 29 Ağustos Tudem Standı 17.00-19.00

Aşkın Güngör 30 Ağustos Tudem Standı 17.00-19.00