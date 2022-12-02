Edremit Belediyesi ev sahipliğinde İda Ultra Maraton başlıyor

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde 3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen İda Ultra Maraton başlıyor. Maraton öncesi yapılan basın toplantısında maraton hakkında bilgi verildi.

Edremit’te 6. kez düzenlenecek olan İda Ultra Maraton, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Karspor İcra Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ve Hattuşa Termal Otel Genel Müdürü Hilmi Önal basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin ilk ve tek kış maratonu olma özelliği taşıyan 25 ülkeden 1663 sporcunun katıldığı İda Ultra Maraton’daki detaylar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: “Bir şehirden bir şehre, Çanakkale’den Balıkesir’e koşuyoruz. Dağdan denize, Yeşilyurt’tan Güre’ye ilerliyoruz. Yeşilden maviye, Kazdağları’ndan Edremit Körfezine iniyoruz. Rotası çok özel bir programdayız. Bu rota; Paris’in çobanlık yaptığı dağlardan, Aeneas’ın yol gittiği diyarlardan, Homeros’un İlyada’sında yazdığı topraklardan geçer. Bu güzergâh ile Aeneas Kültür rotasına dokunulacaktır. Bugün İtalya’nın kökleri, Aeneas isimli o koşucunun adımlarına dayanmaktadır. Bu toprakların insanları olarak, Afrodit'in oğlu ve Hektor'un kuzeni Prens Aeneas ile aynı topraklarda yaşamaktan heyecan duyuyoruz. Onun torunlarının Roma’yı kurduğunu okurken tarifsiz duygular yaşıyoruz. Onun katettiği yol, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus ile birlikte 5 ülkeyi birbirine bağlıyor. Sadece ülkeleri değil, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları da birbirine bağlıyor. Bu açıdan çok ama çok şanslıyız. Edremit Belediyesi olarak bu dev organizasyonun resmi sponsoru olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Maraton, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden başlayıp, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde sona erecek. Kazdağları’nın en yüksek noktalarında, 4 parkurda yarışacak olan sporcular 4 Aralık 2022 Pazar günü ödüllerine kavuşacak.