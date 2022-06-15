Edremit Belediyesi Güre’de yolları yeniliyor

Edremit ilçesinde Güre Cumhuriyet Mahallesi’nin Cadde ve sokakları Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.

Edremit Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin turistik mahallelerinden olan Güre Cumhuriyet Mahallesi’nde yolların yeniden düzenlenmesi devam ediyor. Berrak Caddesi baştan sona alt ve üst yapı düzenlemeleri ile modern bir hale getiriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 47 mahallesi ile büyük bir kent olan Edremit’te hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için çalıştıklarını belirterek, “Ekiplerimiz şehrin her noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Akçay kordon ve Güre köy meydanı düzenlemelerinde sona geldik. Bunun yanında ekiplerimiz Güre Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokakları yeniliyor” dedi.