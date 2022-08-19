5. Edremit Kitap Fuarı’nda altıncı gün geride kaldı. Yazar Tarık Çelenk, Gazeteci Mustafa Yılmaz ve milletvekili Yıldırım Kaya “karşı mahalleri” konuşurken, Belgesel Yönetmeni Yazar Nebil Özgentürk’ün Nazım Hikmet için hazırladığı yeni belgesel, üç büyük şehir dışında ilk kez bir halka açık gösterildi ve büyük beğeni topladı.

TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz “Bu ülke bu süreçte iki kişiye borçlandı. Hepimiz borçlandık. Bu iki kişiden birisi Kemal Kılıçdaroğlu diğeri Temel Karamollaoğlu’dur” dedi.

YAN YANA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ

“Karşı Mahalleler ve Siyaset” başlıklı söyleşide CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya moderatörlüğünde Yazar Tarık Çelenk ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz Türkiye’nin kutuplaşmayı değil, kardeşçe yan yana yaşamayı hakettiğine vurgu yaptılar.

“Yeni mahallede dayatma değil uzlaşma olmalı. Karşı mahalleyi düzletme çabasından önce kendimizi düzletmeliyiz. İşe buradan başlamak lazım. Geçmişte yaşanmış çok acı tecrübeler var. Çatışma değil diyalog olmalı. Mahalleler birbirine ne kadar yaklaşırsa bu ülkeye yaptıkları hizmet o kadar büyür” diyen TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz arkasından şunları belirtti:

CHP-MSP koalisyonun için bir kesim ‘dışı yeşil, içi kızıl’ derken, bir kesim de Ecevit’i ‘gericiler taviz vermekle, teslim olmakla’ suçlamışlardı. Bugün görüntüde yerlilikten, millilikten bahsediliyor ama o CHP-MSP koalisyonunda Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi, Cumhuriyet tarihinde Amerikan üslerinin İncirlik dahil tamamının kapatıldığı tek dönem o dönem oldu.

Cemil Meriç’in bir sözü var. Bu ülkede kavga mahalleler arsında değil, sağcı-solcu arasında değil, ilerici, gerici kavgası değil, laik-dindar kavgası değil, bu ülkede kavga namuslularla namussuzlar arasındadır.

Bu ülke bu süreçte iki kişiye borçlandı. Hepimiz borçlandık. Bu iki kişiden birisi Kemal Kılıçdaroğlu diğeri Temel Karamollaoğlu’dur. Hepimizin mahallesinde bu süreci sabote etmek isteyenler var. Ama bu iki insana çok borçlandık. Bu çabayı desteklememiz lazım. 6’lı masanın şuana kadar yaptıkları bile yeter.

“Bugün de rıza üretmeden tepeden otoriterlikle devam ettirilmeye çalışılan model sorunludur. Problemleri teşhis ve tedavi edebilecek bir özgüven ve milli düşünce birikiminden yoksundur. Çözüm odaklı değil erteleme odaklıdır” diyen yazar Tarık Çelenk “Gidecek başka bir mahalle yok, hepimiz için tek bir mahalle var diyen konuklarımız kimliğimiz, değer yargılarımız, inançlarımız, siyasi görüşlerimiz ayrı da olsa ortak bir noktada yan yana gelinebilir. Türk sağı bunu görmeli. CHP açısından da seçim ve politik çıkar beklentisi dışında, bu farklı bileşenlerin tutkalı olacak yeni bir düşünce ve bakış açısı zenginliğine sadece CHP’nin değil ülkemiz siyasetinin de ihtiyacı vardır.

“Bugün Türkiye’de ülkücü gelenekten, devrimci gelenekten ve Milli Görüş geleneğinden gelenler ortak müştereklerde aynı masa etrafında yan yana geliyorsa bu Türkiye’nin yararınadır” diyen CHP Milletvekili Yıldırım Kaya arkasından da “Mahalleler nasıl birleşir ve birlikte bu tek mahallede nasıl yaşanır” sorusunu önce herkesin kendisine sorması gerekir. Gidecek başka mahaller yaratmak yerine mahallerimizi ortaklaştırmalıyız” dedi.

Büyük ilgi gören ve dikkatle dinlenen söyleşinin ardından konuklara fuar anısına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından plaket takdim edildi.

Günün ilk söyleşisinde Edremit ÇYDD kurucu başkanlığını üstlenen Eğitimci Yazar Cemil Yavuz, ilk kitabı "Türkiye'm Ne Oldu Sana"'nın ardından okurlarıyla buluştuğu ikinci kitabı "Cumhuriyet'in Kalbinden Vurulduğu Yer”i anlattı. Yavuz, "Köyü ve köylüyü eş zamanlı olarak aydınlatıp, üretime katarak yükseltmek, Cumhuriyetin en büyük ülküsüydü" dedi. Keyifli söyleşinin ardından Yavuz'a plaketini Edremit Belediyesi Basın Sorumlusu Öğüt Çelik takdim etti.

İnsanların aşkta ve ilişkilerde kaybettiklerini irdeleyen ve milyonlarca takipçisi olan yazar ve ilişki uzmanı Adil Yıldırım ise sor cevap şeklinde yaptığı söyleşide sanal alemde yaşanan aşkları değerlendirdi. Yıldırım "Neden bazı mesajlaşmalar asla ilişkiye dönüşmüyor? Sosyal medyada başlayan flörtlerin sonunda, aşkı yakalamamız mümkün mü? Bir insanın neyin peşinde olduğunu nasıl anlarız?" gibi sorulara yanıt verirken, söyleşinin sonunda Yıldırım'a plaketini izleyicilerden Irmak Akarsu takdim etti.

“İnsanın acısını insan alır” diyen Şair Şükrü Erbaş, 5. Edremit Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Okuyucularının sorularına yanıt veren Erbaş, birbirinden güzel şiirlerini katılımcılarla paylaştı. Büyük beğeniyle izlenen söyleşinin ardından Erbaş’a plaketini Bitlis Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Dalkıran verdi.

NAZIM HİKMET BELGESELİ

Günün finalinde ise Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk’ün yeni Nazım Hikmet Belgeseli İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra ilk kez halka açık olarak gösterildi. Büyük ilgi gören ve izleyenelere duygusal anlar yaşatan gösterimin ardından Fuar Genel Koordinatörü Necdet Saraç moderatörlüğünde Nebil Özgentürk belgeselini anlattı. “Sabahattin Ali’nin yaşadığı topraklarda Nazım Hikmet belgeseli izletmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum” diyen Özgentürk, “bu topraklarda hayat umutsuzluktan umut doğurmaktır. Bizim umudumuz hiç bitmedi, bitmeyecek,

Nazım Hikmet’in Bursa cezaevinde haksız bir şekilde 13 yatarken bile İbrahim Balaban’ın büyük bir ressam, Orhan Kemal’in de büyük bir edebiyatçı olmasına katkı sağlaması da bunu gösteriyor” dedi.

Zülfü Livaneli belgeseli çalışmalarına devam eden Özgentürk önümüzdeki günlerde uzun metrajlı bir film çalışması içinde de olduğunu söyledi.

Söyleşinin ardından Nebil Özgentürk'e plaketini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve turizmci Mehmet Öngen ile birlikte verdiler..

FUAR DEVAM EDİYOR

Edremit Altınkum Belediye tesislerinde 13 Ağustos’ta başlayan ve 21 Ağustos’ta sona erecek fuarın bugünkü (19 Ağustos, Cuma) programı şöyle:



19:30 İklim krizi ve siyasi süreç nereye gidiyor?

Murat Bakan (CHP İzmir Milletvekili)

Yıldırım Kaya (CHP Ankara Milletvekili)

20:30 Siyasetin solu

Erkan Baş (TİP Genel Başkanı)

Ercüment Akdeniz (EMEP Genel Başkanı)

Alper Taş (SOL Parti Başkanlar Kurulu)

21:30 İz bırakanlar: Sabahattin Ali, Suat Derviş, Afife Jale

Osman Balcıgil (Yazar, Gazeteci)

22:00 Yerel yönetimler ve siyaset

Yücel Yılmaz (Balıkesir BB Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Metehan Demir (Gazeteci)

Erhan Öztürk (Gazeteci)

22:30 Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Türkiye Olacak?

Rıdvan Uz (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Mehmet Tolga Akalın (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Bülent Aydemir (Gazeteci-Moderatör)