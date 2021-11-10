Edremit'te 10 Kasım'da Atatürk Evi'ne ziyaretçi akını

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümünde Edremit Belediyesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğradı.

Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk’ün Edremit’teki ziyareti esnasında kaldığı ve Edremit Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım’da ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar ve Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler eşliğinde tarihi konağı gezdi.

Bazı öğrencilerin aileleri de geziye eşlik ederken, Kurtuluş Savaşı’ndan kuruluşa kadar yaşananların ve Edremit’in tarihi ve kültürünün günümüze aktarımını konusunda Edremit Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kuşakları birbirine bağlayan bu geziyi gerçekleştiren okul müdürü ve öğretmenlere de teşekkür ettiler. Çocuklar Atatürk Evi’nde Edremit’in Adramytteion antik kentinden günümüze kadar gelen tarihi hakkındaki sunumu izleyerek, Kazdağları ve bölge hakkında da bilgiler edindiler.

Edremit’in tarihi, kültürü ve Atatürk Evi hakkında görevlilerden bilgi alan öğretmen ve öğrenciler, Sabahattin Ali Anı Evi’ni de ziyaret ettiler. Yazar ve şair Sabahattin Ali’nin kitapları, şarkılara konu olan şiirlerini ve hayatını dinlediler.