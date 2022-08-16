Edremit'te aydınlanma meşalesi kuşaktan kuşağa geçiyor

Büyük ilgi gören 5. Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncü günü de sona erdi. Fuarın üçüncü gününde Edremit’te tarım ve zeytincilik konuşuldu, Şükrü Tunar ve Neşet Ertaş anıldı. Nasuh Mahruki, İnci Aral, Elfin Tataroğlu, Sinan Yağmur söyleşilerinden sonra Erdal Şahin muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

5. Edremit Kitap Fuarı’nın 3. günü “Edremit’te Tarım ve Zeytincilik” adlı panelle başladı. Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Mehmet Semerci, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Turizmci, Yazar, İş insanı Mehmet Öngen, BAÜN Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil moderatörlüğünde bölge için önemli bir yere sahip olan zeytin ve zeytinyağının dününü, bugününü ve yarınını konuştu. Edremit’tin tarımsal alanda ki son durumunu değerlendirdi.

Panelin ardından konuklara plaketlerini Eski Devlet Bakanı, DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer tarafından takdim edildi.

KENDİ EVERESTİNE TIRMANMAK

Dağcı kimliğinin yanı sıra yazdığı kişisel gelişim kitaplarıyla da yazar kimliğini öne çıkaran Nasuh Mahruki, kendi başarı öyküsünü 5. Edremit Kitap Fuarı katılımcıları için anlattı. “Ben 20’li yaşlarımda bu yollara girdiğimde önümde hiç örnek, yol göstericim olmadı. İşte bu yüzden ben yaşam yolculuğumu anlatarak herkesin kendi potansiyelini bularak kendi Everest’ine tırmanmasını sağlamak için bir örnek, yol gösterici olmak istiyorum” diyen Mahruki, herkesin önce kendi içine dönmesi, kendini tanıması ve kendi yolunu çizmesi gerektiğini ancak bu şekilde herkesin kendi Everest’ine tırmanabileceğini belirtti. “Herkes kendi hayatını bir sanat eseri gibi işlemeli, bunun için de önce kendi içine dönmelidir. Hayatta gerçek başarı, insanın kendine koyduğu hedeflere ulaşabilmesidir” dedi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Mahruki’ye plaketini fuarın katılımcılarından genç bir kitapsever takdim etti.

NEŞET ERTAŞ

“Müzik ruhun gıdası değil, mayasıdır. Müzik; daldaki zeytinin resitalidir. Müziğe ket vurulmaz” diyen Sina Yağmur şiirler ve türküler eşliğinde aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde büyük usta Neşat Ertaş’ı anlattı. Sinan Yağmur’a nefesli çalgıda Özgür Doğan ve bağlama solistleri Ersan Erdoğan ile Özgür Mezgil eşlik etti.

EDEBİYAT VE KADIN

Ardından Kalemi kuvvetli iki değerli kadın yazar İnci Aral ve Elfin Tataroğlu, okurlarıyla buluştu.

Birsen Temir Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yazar İnci Aral ve yazar Elfin Tataroğlu Edebiyat ve Kadın’ı konuştular. Laik, aydın, cumhuriyetçi ve Atatürkçü, edebiyatın önemli iki ismi bugünlere gelmemizde önemli katkıları olan tüm değerleri anarken, kitaplarını nasıl yazdıklarını da okurları için anlattılar. Elfin Tataroğlu, “Aydınlanma kuşaktan kulağa aktarılan bir meşaledir.” Bu meşalenin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Aydınlanma yolunda hayatlarıyla bedel ödeyen ama asla vazgeçmeyen tüm aydınlarımıza Edremit’ten selam olsun” dedi.

Söyleşinin ardından konuklara Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, plaketlerini takdim etti.

AYDINLIK KAPILAR

5. Edremit Kitap Fuarı’nın 3. günü Müzisyen ve Yönetmen Erdal Şahin’in dinleyenlere huzur veren “Aydınlık Kapıları: Şeyh Bedrettin, Nazım Hikmet” başlıklı muhteşem dinletisi ile son buldu. Dinletinin ardından Şahin’e plaketini Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tarafından sahneye davet edilen babası Erdoğan Şahin tarafından verildi.

16 AĞUSTOS SALI PROGRAMI



5. Edremit Kitap Fuarı’nın Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde devam eden bugünkü (16 Ağustos Salı) programı şöyle:

16 Ağustos Salı

19:00 Sigara Bırakma Yöntemleri

Nedim Yüksel Çakır (Uzman Psikolog)

19:30 Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?

Ayşegül Devecioğlu, Perihan Koca, Murat Akbaş, Mehmet Tüm

20:30 Cumhuriyet ve Atatürk

Sinan Meydan

21:00 İkinci Yüzyıl Öncesi Türkiye ve Ortadoğu

Bülent Kuşoğlu (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

21:30 İnsan geleceğini nasıl kurar?

Prof. Dr. İlber Ortaylı

22:30 Bitmeyen Kadın Cinayetleri

Şenal Sarıhan (29 Ekim Kadınları Derneği)

Hülya Gülbahar (EŞİK)

Birsen Temir Saraç (Anadolu Kadın Hareketi)

23:15 Edremit’in değerleri: Sabahattin Ali, Mustafa Seyit Sutöven

Nükhet Eren (Yazar)

Bülent Güldal (Yazar)

Ufuk Karaman (Yazar)