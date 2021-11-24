Edremit'te kadın erkek eşitliğine imza atıldı

Edremit Belediyesi’nin ortaklarından biri olduğu “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinin paydaşları olan belediyeler “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı’nın (ALDA) ortağı olduğu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinin açılış toplantısı yapıldı.

12 ay sürecek projede, seçilen pilot belediyenin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) “ Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı” rehberliğinde belediye personelini, sivil toplum temsilcilerini ve vatandaşların kadın erkek eşitliği konusunda güçlendirilmesi ve eşit vatandaşlık konusunda farkındalığını arttırması hedefleniyor. Zoom programı üzerinden yapılan toplantıda projenin açılış toplantısıyla birlikte çevrimiçi imza töreni de gerçekleştirildi. Projede yer alan belediyeler, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Kongresi’nin (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzaladılar. Adalar (İstanbul), Ahmetbey (Kırklareli), Ardahan, Bayraklı (İzmir), Burdur, Çine (Aydın), Çukurova (Adana), İmranlı (Sivas), İzmit (Kocaeli), Kırklareli, Ovacık (Tunceli), Tuzlukçu (Konya) ve Yenişehir (Mersin) ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayan belediyeler arasına girdiler.

PROJE YERELDE EŞİTLİKÇİ ANLAYIŞI GÜÇLENDİRECEK

Toplantı proje ortakları adına KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, ALDA Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Giulia Sostero, Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Projenin ana yürütücüsü KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu KA.DER’i ve projenin çıkış noktalarını vurguladı. Karaoğlu şunları söyledi: “Yerelde daha eşitlikçi bir topluma ulaşabilmek adına yerel yönetimlerin gerek politikalarında gerek örgütlenmelerinde gerekse uygulamalarında kadın erkek eşitliğini dikkate alarak eşitliğin sağlanması mümkün olacak. Sonuç olarak gerçek eşitlik de hem ekonomik ve sosyal düzende gelişmeyi hem de iyilik halini tüm toplumun bireyleri için sağlayacaktır. Bu projenin çıkış noktası ve projeye de adını veren yerel yaşamda kadınların güçlendirilmesi ancak bu bakış açısının toplumun kadın erkek eşitliğini günlük yaşamlarında hissetmeleriyle olur. Bu anlamda yerel yönetimler için Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamak önemli olsa bile bu şartta taahhüt ettikleri gibi belediyeler bunu faaliyetlerine yansıtmalılar. Bu projede nihai amacımız toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması yolunda hedef toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten belediye- sivil toplum ağı oluşturmaktır” dedi.

EDREMİT BELEDİYESİ PROJENİN ORTAĞI

Projenin bir diğer ortağı olan Edremit Belediyesi adına konuşmayı yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar,“Kadın Adayları Destekleme Derneği ve ALDA ile birlikte çıktığımız bu güzel yolda kadınların yerel yönetimlerde ve siyasette daha da güçlü olması adına siz değerli belediyelerle beraber çalışacak olmaktan Edremit Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. Yerelde alınacak politikalar ve kararlar sayesinde kadın – erkek eşitliğini güçlendirerek tüm Türkiye’de kadına karşı şiddet mücadelesini hep birlikte vereceğimize inancımız sonsuzdur” dedi. Projenin destekçisi Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan yaptığı konuşmada, “70’e yakın kişinin çevrimiçi olarak burada olup toplantıyı takip etmesi ve belediye başkanlarımızın ilgisinin yoğun olması bizi çok heyecanlandırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi ve kadının insan haklarının tam anlamıyla uygulanabilmesi için kadınların karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer alabilmesi gerekiyor. Bugün burada bulunan katılımcı belediyeler ile bu amaç için iş birliği yaparak yola çıkmamız çok önemli bir kazanım. Belediyelerin heyecanı ve hevesiyle birlikte kadın odaklı çalışmaların yanına tüm toplumda eşitsizliği gidermek adına taahhütler vermesi çok önemli. Sabancı Vakfı’nın neredeyse 50 yıllık tecrübesiyle bu projeyi güçlendirmek adına tüm çalışmaları yapacağını iletiyorum” şeklinde konuştu. ALDA’nın Ortadoğu ve Afrika Koordinatörü Giulia Sostero toplantıya katılanlara “AvrupaYerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı” kapsamı, prensipleri ve imzalayan belediyelere şartın uygulanması konusunda tavsiyelerini iletti. Ardından söz olan KA.DER adına Projenin Koordinatörlüğünü yürüten Dr. Zeynep Banu Dalaman Türkiye’de “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı daha önce imzalamış belediyelerin şartın taahhütleriyle ilgili faaliyetlerinden bahsetti.

Toplantıya; Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan HANÇERLİ, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN, Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal TEZCAN, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa ALTINTAŞ, Ardahan Belediye Başkanı Faruk DEMİR, Atakum Belediye Başkanı Cemal DEVECİ, Çine Belediye Başkanı E. Salih DİNÇER, İmranlı Belediye Başkanı Murat AÇIL, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan HÜRRİYET, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa SARIGÜL, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah ÖZYİĞİT, , Bayraklı Belediye Başkan Yardımcıları Tülay ŞAROĞLU ve Ahmet ACAR, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÖZGEN, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu BÖLÜKBAŞI, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Sn. İmam AYDIN ve Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen ENGİN katıldı.

PROJE EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI İLE DEVAM EDECEK

Proje, Şart’ının daha önce imzalayan ve imzalayacak olan 21 pilot belediye ile birlikte önümüzdeki yapılacak olan Eğiticinin Eğitimi ile faaliyetlere başlayacağı, tüm eğitimler tamamlandıktan sonra Haziran 2022’de İstanbul’da yapılacak bir kapanış toplantısıyla sona ereceği belirtildi.