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Edremit'te peyzaj çalışmaları devam ediyor

Edremit'te peyzaj çalışmaları devam ediyor

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yeşil alan ve parklarda mevsimlik çiçek ekimine devam ediyor. Orta refüj ve kavşakları rengarenk çiçeklerle donatan Edremit Belediyesi vatandaşın yoğunlukla kullandığı noktalarda iklime uygun ekim yapıyor. Belirlenen noktalarda peyzaj düzenlemelerinin tamamlanması ile birlikte Edremit daha renkli bir görünüme kavuşacak. Yeşil ve doğayla barışık bir belediyecilik anlayışıyla hareket ederek bu alanları çoğaltacaklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’e baharı erken getirdik. Kentimizin dört bir yanında yeşil alan ve orta refüjlerde düzenlemeler yapıyoruz. Daha güzel bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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