Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 1 Mayıs kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan 1 Mayıs Komitesi’ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti. İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 30 Nisan’da avluda kutlayacaklarını, tüm sendikaları da davet edeceklerini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane merkez binadaki makam odasında önce MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

İmamoğlu'na, Ankaragücü atkısı, futbolcuların imzaladığı ve arkasında ‘‘Ekrem İmamoğlu'' yazan 06 numaralı forma ile sarı-lacivert renklerde tespih hediye edildi. İmamoğlu daha sonra 1 Mayıs Komitesi ile görüştü. İmamoğlu, sendika yöneticilerine ‘‘30 Nisan'da, Beylikdüzü'nde yaptığımız gibi çalışanlarımızı mesai saati bitiminde avluya toplayacağız. Onların 1 Mayıs'larını kutlayacağız. İBB'de şubesi olan tüm sendikaları da davet edeceğiz'' sözleriyle karşıladı.

İMAMOĞLU: 1 MAYIS'TA BAKIRKÖY'DE OLACAĞIM

Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihsel olarak Taksim Meydanı olduğunu ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.

Çerkezoğlu, ‘'2013'ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. Bu yasağı aşmak adına İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy'deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de 1 Mayıs'ta aramızda görmek istiyoruz. Sizi davet etmek için geldik. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz. Sendikalar ve partiler dışında birçok vatandaşımız da bağımsız olarak geliyor alana. Bu anlamda sizin İBB olarak kolaylaştırıcılığınız önemli'' dedi.

1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu kaydeden İmamoğlu, ‘'1 Mayıs'ın hak ettiği ortama kavuşması için çalışırız. 1 Mayıs'a 1 hafta kala değil, belki 6-7 ay öncesinden oturup konuşmak, tartışmak, sohbet etmek, belki içine valiliği ve diğer unsurları da katarak İstanbul adına, emeğin şenliği, şöleni aynı zamanda da sorunların hatırlandığı, aksettirildiği bir gün olması lazım. Demokrasinin en canlı alanlarından bir tanesi oluyor 1 Mayıs. Bunu, topluma da iyi anlatmamız gerekiyor. Başka türlü anlamlar yükleniyor ve toplum bundan olumsuz etkileniyor. Toplum da ‘Evet, 1 Mayıs buymuş' dediğinde, bir bakmışsınız topyekun İstanbul'da herkesin çoluk katıldığı bir ortama da dönüşebilir. Bunu çalışmalıyız. Kalan günler içinde elimizden ne gelirse yaparız. Sizlere destek olma adına, bir bölümünde mutlaka sizlerle olmaya çalışacağım, olacağım'' diye konuştu.



