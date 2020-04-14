Ekrem İmamoğlu'ndan maske çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz“ açıklamalarına tepki göstererek “Bunu bir merkezden dağıtıyoruz, iddiasına hiç gerek yok. İstanbul’da sıkı bir koordinasyona sahip Büyükşehir Belediyeniz var. Yine 39 ilçe belediyesi var. Gönderin, nüfusuna göre belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın. Daha bunun gibi birçok konuda belediyeler sizlerin, yani devletimizin, hükümetin en sıcak elidir” çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Evde kal” çağrısını yineleyen İmamoğlu, önceliğin korunmak olduğunu söyledi.

DÜŞEN YOLCULUK SAYISI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN SONRA ARTTI

6 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım kullanım sayısının 896 bin olduğunu aktaran İmamoğlu şunları kaydetti:

Yani bir hafta önce 896 bin kez toplu ulaşımda akbil basıldı. Taksi, minibüs hariç, ücretsiz kart gösterip binen polisler, sağlıkçılar, bunun gibi insanlar hariç. Bakınız çok büyük bir sayı değil mi?

İki günlük sokağa çıkma yasağından sonra düne baktığımızda sayı 1 milyon 15 bin. Yani yüzde 12-13 civarında artış göstermiş durumda.

“15-20 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI”

İmamoğlu, “evde kal” çağrılarının karşılık bulmadığını dile getirerek şunları söyledi:

Onun için, sosyal izolasyon açısından sadece iki günlük sokağa çıkma yasağının değil, uzun süreli sokağa çıkma yasağı olmalı.

Tüm ekonomik tedbirlerin alındığı, insanlarımızın nasıl 15-20 gününü geçireceğinin tanımlandığı, İBB'nin de içinde olduğu, Valiliğimizin kontrolünde bir kurumun buna hızlıca çalışıp hükümete sunması gerekmektedir.

İstanbul'da nasıl bir sokağa çıkma yasağı, 15 gün, 21 gün uygulanır diye sunmalıdır.

“HEPİMİZİ ÜRKÜTTÜ”

Bu konunun çok önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Zaten, hafta sonu insanların ne yazık ki sokağa çıkma yasağından önce dışarıya çıkıp, büyük bir çoğunluğun dışarıda birbiriyle teması hepimizi ürkütmüştür. Umarım kötü neticelere sebep olmaz.



Ancak biz, uzun süreli izolasyonla hatta o evde birebir insanların büyük bir kısmına test yaparak, insanların durumunu belirleyip ona göre tedbirlerin hızlandırılması konusunda tekrar uyarımızı ve önerimizi yapalım

“MASKE DAĞITIMINI BELEDİYELER YAPSIN”

“Maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz” yönündeki açıklamalara da tepki gösteren İmamoğlu şöyle konuştu:

Buna hiç gerek yok. İstanbul'da sıkı bir koordinasyona sahip Büyükşehir Belediyeniz var. Yine 39 ilçe belediyesi var. Gönderin nüfusuna göre belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın.

Daha bunun gibi birçok konuda belediyeler sizlerin, yani devletimizin, hükümetin en sıcak elidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesidir.

Devletin her kurumunun herkesin kurumu olduğu gibi. O anlamda bu iyi iletişimin, bu sıkı koordinasyonun, sürecin yönetimine, bu sürecin ruhuna çok faydalı olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum.

“HAFTA SONUNU PLANLIYORUZ”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki hafta sonu için duyurulan sokağa çıkma yasağıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Önceden ilan edilmesi değerliydi. İstanbul'un hafta sonu nasıl bir iki gün geçirmesi konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz.

Valiliğimizle irtibatlı, İstanbul Pandemi Kurulunun, Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı kararlara da uyumlu. Hafta sonunu nasıl geçireceğimiz konusunda vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın.

Sağlıkçılarla ilgili tedbirleri, servislerinin sağlanması, sokaklarda almamız gereken tedbirleri, insanlarımıza acil hizmetlerin sunulması, zabıtadan itfaiyeye kadar bütün kurumlarımızın tetikte hazır olduğunu belirtmek istiyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA: BİZE ULAŞIN

İmamoğlu, canları pahasına büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili de konuştu.

Kentin herhangi bir yerinde sorun yaşayan sağlık çalışanlarının kendilerine ulaşmasını isteyen İmamoğlu şunları söyledi:

Bizim de görevimiz onların bu şehirde yaşadıkları soruna müdahale etmektir, yardımcı olmaktır.

Bizimle irtibat kurmak isteyen bir sağlıkçıya, bir doktora engel olmak isteyen bir makam sahibi kişi ya da kişiler asla doğru hareket etmiş olmazlar.

Siz, bir vatandaşla belediye başkanı arasındaki diyaloğa engel olmaya değil, destek vermeye çalışın. Bu sorunlu dönemde de en üst seviyede görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımıza sesleniyorum.

Kimse, bizim size yardımcı olmamıza mani olmaz. Herkes haddini bilerek hareket etmeli. Pandemi sürecinde bir takım teorileri döndüren insanlar, sağlıklı düşünemeyen insanlardır.

Biz, sağlıkçılarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hafta, 1000'e yakın sağlıkçımıza konaklama imkanı sağlamış oluyoruz. 3000 yatak kapasitesini aştık. İstanbul'un farklı yerlerinde, hastanelere yakın otelleri bu anlamda tesis ettik.

Talepleri doğrultusunda, hastanelerimize temizlik elemanı, su, gıda yolluyoruz. Bizi arayın. Hastane de bizim, doktor da hemşire de rektör de hepsi bizim.”

BELEDİYELERİN GELİR KAYBI

İmamoğlu, özellikle belediyelerin bu süreçte ciddi bir gelir kaybı yaşadığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu konudaki talebimizi bakanlığın bizden istediği yazı doğrultusunda hükümete bildirdik. İlçe belediyeleri emlak vergilerini toplar. Ben eminim ki çok düşük oranda tahsilatlar yapılacak.

Yine aynı şekilde büyükşehir belediyelerin ya da diğer belediyelerin farklı gelirleri, bazı kalemlerde neredeyse sıfıra inmiş ama giderleri aynı.

Türkiye'deki bütün belediyelerin merkezi hükümetten ciddi bir gelir iradesine, gelir artırımına ihtiyacı vardır.

Biz tavsiyelerimizi ilettik. Yeni bir öneri paketimizi, bakanlığımıza bu hafta göndereceğiz. Bütün belediyelerin aynı hamleyi yapması şarttır.