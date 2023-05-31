Ekrem İmamoğlu'nun avukatından Abdulkadir Selvi'ye yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "İmamoğlu'na hapis cezası onandı" iddiasına çok sert bir yanıt verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının İstinaf Mahkemesi'nde onandığını öne sürdü. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dosyanın hala işlemde olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını yazdı.

Selvi, İmamoğlu'nun istinafın cezayı onadığını öğrendiğini, bu sebeple seçimin ertesi günü "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savundu. Selvi ayrıca İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını da öne sürdü.

Selvi'nin bu iddialarına İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan yanıt geldi. Gerçek Gündem'e konuşan Kemal Polat, Selvi'nin iddiasını yalanladı.

Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" dedi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında “Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’na ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklanmıştı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti.