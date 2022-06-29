Erdoğan ''bira içtiler'' demişti; o camiyi Ekrem İmamoğlu kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemleri sırasında içki içildiğini söylediği caminin önüne yapılan kaçak yapı kaldırıldı.

Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin önüne yapılmak istenen kaçak yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araya girmesiyle kaldırıldı.

Olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürkan Akgün, "Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin önüne yapılan kaçak yapı, ısrarlı takip ve girişimlerimiz sonucu kaldırılmıştır. Kimse merak etmesin, gözümüz gibi bakıyoruz, kolluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sırasında eylemcilerin Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Cami’ne bira şişeleriyle girdiğini ifade etmişti.