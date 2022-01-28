Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Sineması’nın Ulu Çınarı, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum’da, büyük aşkı Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik’e geçtiğimiz gün İstanbul’da bir dizi tören düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen törenlerin ardından Fatma Girik’in naaşı Bodrum’a getirildi.

Sevenleri Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Bugün Bodrum Merkez Adliye Camii’nde kılınan cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Girik’in cenazesi alkışlar ve karanfillerle Torba Mahallesi’nde uzun yıllar yaşadığı evine götürüldü. Ardından Torba Mezarlığı’na defnedilmek üzere uğurlandı.

Torba Mezarlığı’na geniş bir kalabalık kitleyle gelen Girik’in naaşı, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenin ardından gazetecilere konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıymetli bir sanatçı ve siyasetçi olan Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Bodrum aşığı olan değerli bir vatandaşlarını kaybetmelerinin de acılarını katladığını ifade etti. Başkan Aras:

"Defin töreninde de çok büyük bir kalabalık, seven kitlesi vardı. Herkes ağlıyor, tabii ki herkesin kalbi yaralı, kırık ama o çok büyük bir sanatçıydı; Cumhuriyet Kadını, Atatürkçü, çağdaş bir insandı. Ben de zaman zaman kendisiyle Torbadaki evinde sohbet ederdim, onu ziyaret ederdim. Bir isteği olup olmadığını hep sorardım. Ben de onunla bir sürü anı paylaştım. Benim de tabii ki çok içim buruk, üzülüyoruz ama maalesef hayatın bir gerçeği. Önemli olan hoş sada bırakabilmek. Yaşar Kemal “O güzel insanlar o güzel atlara binip gitti”. der. Gerçekten Fatma Girik de o güzel insanlardan bir tanesiydi. Onu unutmayacağız. Bodrum’da onu yaşatmak için çok sevdiği Torba’da, hem bir parka hem de yaşadığı sokağa ismini ilk meclisimizde hemen vereceğiz. Aynı zamanda tabii bizim içimize huzur veren bir şey daha var, çok sevdiği eşi Memduh Ün’ün yanında defnedildi bugün. Cennette kavuştular diye düşünüyoruz." dedi.