Fenerbahçeliler Yenimahalle’de buluştu

80 kişilik dev kadro ile “Fener Ol” kampanyasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen gösteriye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras , AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda Fenerbahçeli katıldı.

“Fenerbahçe ülkemiz için büyük bir değerdir”

Fenerbahçe’nin Türk futbolunun güzide kulüplerinden biri olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar“ Fenerbahçe kuruluşundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ziyaret ettiği spor kulübüdür. Bu güne kadar ülkemizi, uluslar arası camiada, bir çok spor dalında, önemli başarılar sergileyerek temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü, son yıllarda sıkıntılı bir dönem içerisindedir. Ama biliyoruz ki Fenerbahçe yine Fenerbahçe’dir, ülkemiz için büyük bir değerdir. Fenerbahçe’ye destek olmak için hazırlanan böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini yaşatan ve sıkı sıkıya bağlı olan taraftar kitlesine sahip Fenerbahçe Spor Kulübüne başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi

Düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptığından dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden AFİDER Başkanı Engin Aygüney“2010 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren derneğimizin ilk hedefi Fenerbahçe Spor Kulübünü Ankara’da en iyi şekilde temsil etmektir. Bu güne kadar özellikle çocuklar için onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atmış olan AFİDER, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden yürüyen ve ilkelerine bağlı olan bir neslin yetişmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.