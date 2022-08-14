Hatay Günleri, Oasis Bodrum’da

Oasis Bodrum, 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Hatay’ın yerel ve geleneksel lezzetlerini tanıtmayı hedefleyen Hatay Günleri Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle 19 -21 Ağustos tarihleri arasında Oasis Bodrum’da gerçekleşecek etkinlikte, Hataylı üreticilerin birbirinden lezzetli yöresel ürünleri Bodrumluların beğenisine sunulacak. Etkinlik boyunca, atölyeler, ücretsiz ikramlar ve yöresel ürünlerin yapımı uzmanlar tarafından aktarılacak.

Hatay’ın ünlü lezzetleri arasında yer alan; kabak borani, humus, cevizli biber, oruk, kabak tatlısı, künefe, hatay peynirleri, nar ekşisi, zeytinyağı, salçası ve daha birçok ürün festivalde yerini alacak.

HATAY GÜNLERİ PROGRAMI

19 AĞUSTOS CUMA

16.30 Açılış

17.00 HBB Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Bodrum Protokol Konuşması

17.30 Hatay Gastronomi Evinin Önünde Kurulacak Bistrolarda Hatay Gastronomi Evinin İkramları

18.00 Antakya Künefenin Katkılarıyla HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın Künefe Çevirme Şovu ve Künefe İkramı

20 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.30 Hatay Gastronomi Evi Antakya Kısır Atölyesi

18.00 Hatay Mozaik Atölyesi

19.00 Hatay Nar Ekşisi Tanıtımı

20.00 Hatay Peynirleri Tanıtımı

21 AĞUSTOS PAZAR 1

17.30 Hatay Gastronomi Evi Antakya Kısırı Atölyesi

18.00 Yakma Sanatı Atölyesi

19.00 Zeytinyağı Tanıtımı

20.00 Defne Sabunu Tanıtımı