Hatay Günleri, Oasis Bodrum’da
Oasis Bodrum, 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Hatay’ın yerel ve geleneksel lezzetlerini tanıtmayı hedefleyen Hatay Günleri Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle 19 -21 Ağustos tarihleri arasında Oasis Bodrum’da gerçekleşecek etkinlikte, Hataylı üreticilerin birbirinden lezzetli yöresel ürünleri Bodrumluların beğenisine sunulacak. Etkinlik boyunca, atölyeler, ücretsiz ikramlar ve yöresel ürünlerin yapımı uzmanlar tarafından aktarılacak.
Hatay’ın ünlü lezzetleri arasında yer alan; kabak borani, humus, cevizli biber, oruk, kabak tatlısı, künefe, hatay peynirleri, nar ekşisi, zeytinyağı, salçası ve daha birçok ürün festivalde yerini alacak.
HATAY GÜNLERİ PROGRAMI
19 AĞUSTOS CUMA
16.30 Açılış
17.00 HBB Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Bodrum Protokol Konuşması
17.30 Hatay Gastronomi Evinin Önünde Kurulacak Bistrolarda Hatay Gastronomi Evinin İkramları
18.00 Antakya Künefenin Katkılarıyla HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın Künefe Çevirme Şovu ve Künefe İkramı
20 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.30 Hatay Gastronomi Evi Antakya Kısır Atölyesi
18.00 Hatay Mozaik Atölyesi
19.00 Hatay Nar Ekşisi Tanıtımı
20.00 Hatay Peynirleri Tanıtımı
21 AĞUSTOS PAZAR 1
17.30 Hatay Gastronomi Evi Antakya Kısırı Atölyesi
18.00 Yakma Sanatı Atölyesi
19.00 Zeytinyağı Tanıtımı
20.00 Defne Sabunu Tanıtımı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol