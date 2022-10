HayatPark'ta caz rüzgarı devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Konyaaltı Jazz Günleri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle kaldığı yerden devam etti.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Konyaaltı Jazz Günleri’nin üçüncü konseri yine HayatPark’ta yüzlerce Antalyalıya coşkulu bir caz akşamı yaşattı. İlk iki haftasında caz müziğinin sevilen isimleri Jülide Özçelik ve Şenay Lambaoğlu ile eğlenen vatandaşlar, serinin üçüncü konseri olan Rumba Quartet konserine de oldukça yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan her yaştan yüzlerce dinleyici, Latin ve dünya müziklerini rumba formuyla yorumlayan Rumba Quartet grubunun kendilerine özgü tınıları ve şarkı aralarında anlattıkları ilginç hikayelerle keyifli bir sonbahar akşamı geçirdi. Konyaaltı Jazz Günleri’nin üçüncü konserinde vatandaşların beğenisini toplayan Rumba Quartet grubu, kapanışı da ‘Çav Bella’ şarkısıyla yaptı. HayatPark’ın yavaş yavaş açık hava etkinliklerinin merkezi haline geleceğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu akşam yine çok güzel bir konserle yüzlerce vatandaşımızı burada ağırladık. Caz konserlerinin ilk haftasından bu yana caz müziği seven yurttaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Konyaaltı’nda sanatın her dalı için en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.