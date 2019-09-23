İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İBB’den iş arayanlar için yeni hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan personelle ilgili tartışmalar sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımlara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler’ dedi.