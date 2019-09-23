  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 23 Eylül 2019 11:22

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İBB’den iş arayanlar için yeni hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştiraklerine ilişkin personel alımlarının kariyer sayfası üzerinden yayınlanacağını ve başvuru sürecinin internet üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan personelle ilgili tartışmalar sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımlara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler’ dedi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM