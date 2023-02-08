İBB Başkanı İmamoğlu 'VPN'le bağlananlara bilgi' diyerek paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya uygulaması Twitter'a getirilen bant daraltmasına dikkat çekerek İBB'den Hatay'a gönderilen yardımları paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitte hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesi Hatay'a gönderilen yardımları açıkladı.
Paylaşımına "VPN'le bağlananlara bilgi" notunu düşen İmamoğlu, şunları kaydetti:
"İBB'den Hatay'a;
-1.051.473 ihtiyaç malzemesi
-59 tır su, 3.5 milyon ekmek
-877 kişilik kurtarma ekibi
-6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin kişilik fırın
-400 iş makinası, 582 personel
-İnternet ve şarj noktaları
-Duş ve tuvalet kabinleri ulaştı"
Depremzedeler seslerini Twitter’dan duyurmaya çalışırken iktidar, Twitter’a erişim kısıtlaması getirdi. Kısıtlama nedeniyle yurttaşlar VPN ile platforma ulaşmaya çalışıyor.
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