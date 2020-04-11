İBB itiraz etmişti; Haliç silüetini bozacak imar planı iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2017 yılında kendi arazisine özel yaptığı plan değişikliği yargıdan döndü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi mahkeme kararına itiraz etti.

ArtıGerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre AK Parti yönetimindeki İBB, 2017 yılında Eyüpsultan ilçe sınırlarında Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik içeren imar planlarında yaptığı değişiklikle "ticaret+konut ve rekreasyon alanına" çevirmişti. Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı sonrası değerlendirme yapan İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirmişti.

ÖNCE 10 KATA ÇIKARILDI, İTİRAZ GELİNCE 6 KATA İNDİRİLDİ

Plan değişikliğiyle bölgede 4 kat olan yükseklik sınırının, İBB için 10 kata çıkarılması tartışmalara yol açmış. Aradan geçen süre içinde Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yaptığı plan değişikliği ile verilen 10 kat yükseklik değerinin Haliç siluetini bozucu nitelik taşıdığına vurgu yaparak, "Ayrıca söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir" görüşünü savunmuştu.

CHP’Lİ İBB MECLİS ÜYELERİ 4 KATA İNDİRİLSİN DİYEREK TEKLİFE HAYIR DEMİŞTİ

İtirazı değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirmişti. CHP grubu yüksekliğin düşürülmesini uygun bulmakla birlikte fonksiyon değişikliği ve yoğunluk artışı ile ilgili plan kararlar değişmediği iddiasıyla karara "hayır" oyu vermişti. Daha sonra toplanan İBB Meclisi, Haliç’e 10 kat izni 6’ya düşürülmüştü. Karar oy çokluğuyla alınmıştı. Çünkü CHP grubu ‘4 kat olmalı imar yoğunluğu düşmeli’ itirazını yapmıştı.

CHP’li meclis üyeleri, 6 kat yapılanma şartları ile ticaret+konut alanına kısmen rekreasyon alanına alınan, 12 bin 600 metrekare emsale konu inşaat alanının yaklaşık 30 bin 400 metrekareye çıkartılacağını, plan değişikliğinin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğunu belirterek dava açtı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI: PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HALİÇ’İN SİLÜETİNİ BOZAR

Davayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne ulaşan bilirkişi raporunda Haliç silüetinin bozulacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“6 kat şartına göre inşaat alanı hesaplanacak ticaret+konuta alınmasının emsale konu inşaat alanını yükselteceği, bodrum kat ve çıkmalar da hesaba katıldığında inşaat alanı artışının daha fazla olacağı, “bu alanda konut kullanım oranı maks yüzde 85 olarak uygulanabilir” plan notu ile kalıcı nüfus yoğunluğunun artmasına neden olacağından dava konusu plan değişikliğinin yapı, nüfus yoğunluğunu artırıcı, nüfus donatı dengesini bozucu nitelikte olduğu, plan değişikliği ile getirilen kat yüksekliğinin Haliç’in silüetini bozacak nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.”

İdare Mahkemesi bilirkişi raporunu baz alarak plan değişikliği ile getirilen kat yüksekliğinin Haliç’in silüetini bozacağını, bu haliyle plan değişikliğinin planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığnı belirterek söz konusu plan değişikliklerini iptal etti. Karar 21 Ocak tarihinde oybirliğiyle alındı.

YENİ İBB YÖNETİMİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Bu karara itiraz eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, iptal kararının kaldırılması ve davanın reddedilmesi talepleriyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

ESKİ MECLİS ÜYESİNDEN İBB’YE ELEŞTİRİ

CHP’nin o dönem İBB Meclis üyesi olan Hüseyin Sağ, İBB’nin mahkeme kararına yaptığı itirazı eleştirerek şunları söyledi:

“Bir önceki dönem AKP’nin imar rantı ile mücadele etmek için İstanbul İl Başkanı’nın da meclis üyelerinin bulunduğu bir komisyon kurduk. Tüm meclis üyelerinin maddi katkılarıyla 400 yakın dava açıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Birçok imar rantını durdurduk. İBB seçimlerini kazanınca umudumuz dahada arttı. İBB yönetiminin daha önce aleyhimize verdiği savunmalar bitecekti lehimize olan kararlar istinaf edilmeyeceği yönündeydi ancak böyle olmadı. CHP İBB Meclis üyelerinin açtığı ve kamu yararına müteahhit şirketler, holdingler aleyhine kazandığımız davalar, ne yazık ki yine şirketler lehine kamu aleyhine istinaf edilmeye başlandı. Uyardık ancak bu itirazları yapmaya devam ediyorlar, bu mahkeme kararı da bir bunun bir örneği. Bu işleyiş tüm Meclis üyelerin rahatsız ediyor aynı partinin mensupları mahkemelerde birbirleriyle karşı karşıya geliyor, herhalde hakim de şaşırıyordur. Kamu yararı adına imar rantına davaları açan ve kazanan CHP İBB Meclis üyeleri, istinaf eden yine CHP yönetimindeki İBB. Bu gidişatın derhal düzeltilmesi gerekiyor, parti politikaları bize imar rantı ile mücadeleyi emrediyor.”