  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB Şehir Tiyatroları’nda yeniden perde...

İBB Şehir Tiyatroları’nda yeniden perde...

İBB Şehir Tiyatroları’nda yeniden perde...
Güncelleme:

İBB Şehir Tiyatroları, 15 Mart’tan itibaren yeniden seyircisiyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından iptal ettiği oyunlarını, 15 Mart tarihinden itibaren seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Oyunlarına ara veren Şehir Tiyatroları, deprem bölgelerindeki ihtiyaçların giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yardım çalışmalarına destek olmuştu.

“Sanat İyileştirir” sloganıyla 5 Mart’ta çocuk oyunlarını sahnelemeye başlayan İBB Şehir Tiyatroları, 15-19 Mart haftasında da 18 yetişkin oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta; İfigenya, Geçit, Yaftalı Tabut, Hamlet, Fosforlu Cevriye, Zehir, Gül’e Ağıt, Hayat Der Gülümserim, Kuğunun Şarkısı, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Fındıkkıran, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Benim Küçük Yıldızım, Bekçi ile Postacı, Rüya, Bir Gece Masalı, Herkes Sihirbaz Olacak ve Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunlar İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde izlenebilecek.

 

Etiketler İBB Şehir Tiyatroları İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
400 bin TL'nin altında 3 model kaldı: İşte en ucuz otomobil fiyatları...
Nişanlısı aylarca sakladı, genç kadın gerçeği acılar içinde öğrendi
Bir ittifakımız daha, bir Cumhurbaşkanı adayımız daha oldu!
Dolar barajı yıktı, altın uçtu!
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
''Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu''
Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha
Haluk Levent deprem bölgesindeki son durumu böyle açıkladı: ''Her yer...''
Motorin fiyatına yeni indirim''cik'' geliyor