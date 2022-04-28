  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB Sözcüsü Ongun: ''8 gün boyunca Emniyet güçleri neyi bekledi ?''

İBB Sözcüsü Ongun: ''8 gün boyunca Emniyet güçleri neyi bekledi ?''

İBB Sözcüsü Ongun: ''8 gün boyunca Emniyet güçleri neyi bekledi ?''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de çalışan bir terör şüphelisinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi?" notunu düştü.

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gözaltı işleminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan, "İBB’ye ve Başkanı’na yönelik kumpasvari girişimlere ve uygulamalara yönelik açıklama." notuyla bir yazı paylaşıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da paylaşımına, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" notunu düştü.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi murat ongun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arınç'tan yine AK Parti'yi karıştıracak manidar çıkış
Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı
Erdoğan'ın memleketinde İmamoğlu'na engel
''Hobbitler hala hayatta ve gizlenerek yaşıyorlar''
Yeşilçam'ın Deli Kadir'i Kadir İnanır'ın son hali korkuttu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İlk kez rakam verildi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir, tsunami tehlikesi olan illeri açıkladı
156 kaçak göçmen sınırda yakalandı
Ünlü rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''