İBB Sözcüsü Ongun: ''8 gün boyunca Emniyet güçleri neyi bekledi ?''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de çalışan bir terör şüphelisinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi?" notunu düştü.

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Gözaltı işleminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan, "İBB’ye ve Başkanı’na yönelik kumpasvari girişimlere ve uygulamalara yönelik açıklama." notuyla bir yazı paylaşıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da paylaşımına, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" notunu düştü.